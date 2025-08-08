Минюст США объявил за помощь в поимке Мадуро вознаграждение в 50 млн долларов

Tекст: Ирма Каплан

На своей странице в соцсети Х Бонди разместила видео, в котором обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими преступными группировками, как «Трен де Арагуа» и наркокартель «Синалоа».

По ее словам, Мадуро – главный источник и распространитель смертоносного зелья, а помогает ему в этом статус, так как он использует международные преступные связи.

Бонди считает президента Венесуэлы угрозой нацбезопасности США и призывает помочь скорее его изловить.

По данным Госдепартамента, США ранее предлагали вознаграждение в размере 25 миллионов долларов за информацию, касающуюся Мадуро, уточнило Reuters.

Президент Венесуэлы Мадура оказался вдвое опаснее террориста Усамы бен Ладена, за помощь в поимке которого ФБР с 2001 по 2011 годы предлагало 25 млн. долларов.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, два высокопоставленных сотрудника американской разведки были уволены после того, как их выводы поставили под сомнение связь венесуэльской банды Tren de Aragua с режимом Николаса Мадуро.

При этом на парламентских и региональных выборах в Венесуэле альянс социалистов добился убедительной победы, обеспечив контроль почти во всех ключевых регионах страны.