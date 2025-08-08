  • Новость часаReuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Латышам посоветовали закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    8 августа 2025, 04:41 • Новости дня

    Минюст США объявил за помощь в поимке Мадуро вознаграждение в 50 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    На своей странице в соцсети Х Бонди разместила видео, в котором обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими преступными группировками, как «Трен де Арагуа» и наркокартель «Синалоа».

    По ее словам, Мадуро – главный источник и распространитель смертоносного зелья, а помогает ему в этом статус, так как он использует международные преступные связи.

    Бонди считает президента Венесуэлы угрозой нацбезопасности США и призывает помочь скорее его изловить.

    По данным Госдепартамента, США ранее предлагали вознаграждение в размере 25 миллионов долларов за информацию, касающуюся Мадуро, уточнило Reuters.

    Президент Венесуэлы Мадура оказался вдвое опаснее террориста Усамы бен Ладена, за помощь в поимке которого ФБР с 2001 по 2011 годы предлагало 25 млн. долларов.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, два высокопоставленных сотрудника американской разведки были уволены после того, как их выводы поставили под сомнение связь венесуэльской банды Tren de Aragua с режимом Николаса Мадуро.

    При этом на парламентских и региональных выборах в Венесуэле альянс социалистов добился убедительной победы, обеспечив контроль почти во всех ключевых регионах страны.

    7 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о госдолге США после предложения американского подполковника Джеффри Фрица купить Командорские острова вызвал обсуждение в китайских СМИ.

    Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей удачной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

    Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

    Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

    В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (9)
    7 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.

    Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».

    Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.

    По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.

    До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.

    Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.

    Комментарии (37)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.

    Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости».

    По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым».

    Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России. Военнослужащие ВСУ заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленные украинские солдаты рассказали, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты на службу.

    Комментарии (10)
    7 августа 2025, 17:32 • Новости дня
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    @ Thomas Koeh ler/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

    По словам Райта, диалог с Индией по этому вопросу сейчас находится на ранней стадии, передает ТАСС. «Самым крупным источником импорта нефти и газа в Европу была Россия. Соединенные Штаты заменяют обе эти позиции для Европы вместо России. Мы ведем переговоры о тех же вещах со странами Азии, диалог с Индией находится на ранней стадии», – заявил Райт в интервью телеканалу Fox Business.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом.

    Издание The New York Times писало, что введение высоких пошлин на импорт товаров из Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией.

    Комментарии (31)
    7 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с продолжающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ и «непропорциональной реакцией» Рима на позицию Москвы.

    В заявлении МИД РФ говорится, что Москва не принимает некоторые «одиозные высказывания» представителей итальянских властей в адрес России, передает ТАСС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что публикации в СМИ, фейки и недостоверные статьи, включая материалы корреспондентов московских изданий, а также поддерживаемая властями русофобия способствуют ухудшению отношений между странами. В министерстве подчеркнули, что именно в такой атмосфере стало возможным недавнее решение об отмене выступления Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в Казерте.

    В МИД РФ добавили, что подобный курс на формирование образа врага из России «ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии».

    Ранее российский посол в Италии Алексей Парамонов сообщил, что среди жителей Италии преобладают миролюбивые настроения и ожидания скорого восстановления связей с Россией.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) лишил украинских военных в Сумской области необходимых комплектующих для дронов и стал поводом для расследования о мошенничестве.

    Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

    Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

    Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

    Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

    Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась комментировать сообщения о возможном участии в «коалиции дронов» для ВСУ. Британия заявила о планах поставить на Украину сотни тысяч ударных беспилотников. Украина планирует увеличить число атак с применением беспилотников по территории России.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 13:28 • Новости дня
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на рынке в Сириусе, увеличилось до десяти человек, число пострадавших продолжают уточнять, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

    О гибели десяти человек сообщил следователь на заседании суда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Одну из подозреваемых, 71-летнюю жительницу Сочи, арестовали на месяц и 30 суток. Также арестована 30-летняя подозреваемая.

    Ранее полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, продававших на рынке «Казачий» под видом «домашнего вина» и «чачи» самодельный алкоголь.

    После употребления напитков пять человек были госпитализированы, один из них скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

    В соседнем Геленджике выявили факт незаконной торговли самодельным алкоголем уроженцем Абхазии. Полиция изъяла 161 литр вина, чачи и коньяка, продукция направлена на экспертизу для определения последующих действий правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две женщины в Челябинской области скончались после употребления самодельного алкоголя. Алкоголь был приобретен на рынке Краснодарского края.

    До этого в среду двух жительниц Кубани арестовали по подозрению в изготовлении алкоголя, от которого отравились люди.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    7 августа 2025, 20:28 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ

    Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США

    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на индийский импорт.

    Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья из России не поступало.

    Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.

    Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

    Комментарии (14)
    7 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог Данилин: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Николом Пашиняном интересов своей страны и ее народа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее сообщалось о подготовке подписания в Белом доме армяно-азербайджанского соглашения о взаимопонимании.

    «Действия Пашиняна очень похожи на окончательную сдачу интересов Армении и ее народа в обмен на личные гарантии себе и своей семье. Политику могли пообещать, что после прекращения деятельности на посту премьера он сможет без проблем уехать в США или одну из стран ЕС», – допустил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Аналитик предположил, что в документе, среди прочего, будет оговорено решение спора по Зангезурскому коридору. Причем в соглашении даже может участвовать некая американская фирма, аффилированная с кем-то из команды Трампа. «При таком сценарии от Армении будет отторгнута еще часть территории, а Азербайджан получит прямое сообщение с Турцией и Нахичеванью», – допустил он.

    На этом фоне аналитик не исключил, что у армянского премьера есть и финансовые интересы в будущих совместных проектах с Баку. «Армения же в итоге может быть отрезана от своих партнеров, например, от Ирана, и станет еще более открыта для противников», – указал спикер.

    Собеседник напомнил, что ранее официальный Ереван опровергал намерение заключить соглашение с Баку и клеймил всех, кто предполагал такое развитие событий. «А сейчас все, по сути, поставлены перед фактом будущего подписания меморандума. Судя по всему, они готовили этот документ довольно долго, не меньше года», – предположил политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

    По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В статье оговаривается, что политики могу подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что даст Трампу повод говорить о своей причастности к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.

    Издание Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома также сообщает, что Алиев и Пашинян в пятницу прибудут на встречу с Трампом.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления здесь военной базы США.

    Комментарии (37)
    7 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи

    Депутат Вассерман заявил, что сожалеет о холостой жизни

    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман признался, что считает отсутствие семьи в своей жизни серьезной ошибкой, отметив отсутствие плюсов в холостой жизни.

    Вассерман рассказал Mash, что отсутствие жены считает одной из своих главных ошибок, передает «Лента.ру». Публицист заявил, что не видит преимуществ в холостой жизни по сравнению с семейной и не планирует отмечать День холостяка, который приходится на 7 августа.

    Публицист напомнил, что еще в юности дал обет целомудрия, о чем теперь жалеет, как и о пожизненном отказе от секса. Вассерман поделился, что причиной такого поступка стала одноклассница Лена, в которую он влюбился в школьные годы и которая осталась для него первой и последней любовью.

    Ранее Вассерман объяснял, почему стал реже носить жилетку с карманами, которая долгое время была его отличительной чертой. Депутат отметил, что теперь меньше гуляет и не берет много вещей с собой.

    Ранее Вассерман объяснил, с какими проблемами ему помог психолог, а также заявил, что не видит причин возражать против Дня святого Валентина.

    Комментарии (10)
    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (39)
    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    Комментарии (10)
    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

