Альянс Мадуро получил 82% голосов и 23 губернаторских кресла в Венесуэле

Tекст: Ольга Иванова

Альянс «Большой патриотический полюс», включающий правящую Единую социалистическую партию Венесуэлы, набрал более 82% голосов на парламентских выборах, сообщает РИА «Новости». По итогам подсчета бюллетеней с более 93% участков, альянс получил более 4,5 млн голосов и выиграл 23 из 24 губернаторских должностей.

Центристский «Демократический альянс» занял второе место с 6,25% голосов, далее следуют коалиция UNTC Unica с 5,18% и партия «Соседская сила» с 2,57%. Остальные голоса признаны недействительными или распределились между другими партиями. По данным на ночь понедельника, социалисты обеспечили себе 40 из 50 депутатских мандатов по партийным спискам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал победу социалистов «торжеством мира, стабильности и независимости» страны. «Эта победа принадлежит не властям, не партиям, а народу – простым мужчинам и женщинам с улиц и полей Венесуэлы. Это победа сознательного, храброго и благородного народа», – заявил он на митинге в Каракасе.

Мадуро отметил, что в выборах участвовали 54 политических объединения и более 6,8 тыс. кандидатов, а кампания стала 32-й за 26 лет боливарианской революции. По его словам, несмотря на санкции и попытки дестабилизации, революция одержала свою 30-ю победу в национальном масштабе. Власти, по заявлению Мадуро, предотвратили теракты против избирательных участков, военных объектов и инфраструктуры, задержав организаторов.

Правящая партия уверенно победила в таких регионах, как Каракас, Сулия, Миранда, Боливар и Карабобо. Оппозиция смогла получить губернаторский пост только в штате Кохедес, где победил Альберто Галиндес. Новым губернатором административного субъекта Гуаяна Эссекибо по итогам выборов стал адмирал в отставке Нейл Вильямисар.

Газета ВЗГЛЯД писала, что жители Венесуэлы впервые приняли участие в выборах губернатора нового административного субъекта Гуаяна-Эссекибо – спорного региона, который сейчас входит в состав Гайаны.