В Венесуэле устроили выборы губернатора спорного региона Эссекибо

Tекст: Антон Антонов

В Венесуэле проходят выборы 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернаторов. Одним из ключевых событий стала первая в истории страны кампания по избранию губернатора нового региона Гуаяна-Эссекибо, созданного в декабре 2023 года после всенародного плебисцита, передает РИА «Новости» со ссылкой на VTV.

Голосование в Гуаяна-Эссекибо проводилось на территории штата Боливар в приходах Сан-Исидро и Далла-Коста. В списки избирателей включены 21,4 тыс. человек, почти все имеют гражданство Венесуэлы.

«Сегодня венесуэльский народ подтверждает путь, выбранный на референдуме по Эссекибо, легитимность нашего права, его юридические основания. Эти права неотчуждаемы», – заявила вице-президент боливарианской республики Делси Родригес.

Она также подчеркнула, что власти Гайаны должны признать исторические права Венесуэлы на спорный регион, отметив возрастающее влияние транснациональных компаний, таких, как ExxonMobil, на позицию Джорджтауна.

По словам Родригес, процесс выборов в целом прошел спокойно. Она поздравила избирательный совет, вооруженные силы и структуры безопасности с полной готовностью к проведению голосования и назвала выборы уроком демократии и подтверждением приверженности страны миру и диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спорная территория Эссекибо остается предметом конфликта между Венесуэлой и Гайаной уже более 100 лет, с тех пор как международный арбитраж в 1899 году передал эти земли Гайане. Эссекибо занимает две трети территории Гайаны, но на ней проживает только 15% населения страны. В последние годы на территории Эссекибо были открыты значительные запасы нефти.