  • Новость часаБелоруссия начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин призвал Запад отказаться от чванства
    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
    Британия продолжат покупать переработанную нефть из России
    ВСУ потеряли еще один Abrams
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    Немецкая Uniper увидела риск изъятия активов в России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

    34 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    14 комментариев
    7 мая 2024, 16:25 • В мире

    Украина стала наглядным пособием для друзей России

    Украина стала наглядным пособием для друзей России
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    США хотят реализовать в отношении Венесуэлы сценарий Украины. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя состояние отношений с соседней Гайаной. Мадуро не единственный, кто проводит подобные параллели: Украина стала наглядным пособием для друзей России в мире, что очень беспокоит США.

    «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз», – говорит президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    По его словам, США теряют влияние в Евразии, Восточной Азии и Африке – и потому хотят «реколонизировать» Латинскую Америку. Казалось бы, это не совсем так. В том числе и потому, что, выражаясь словами Марка Твена, уход США из Восточного полушария несколько преувеличен.

    «США действительно теряют влияние во многих регионах мира. Их роль там несравнима с тем, что было 20 или 30 лет назад. Однако уходить откуда-то так быстро они не собираются. Приоритет Латинской Америки для США носит скорее исторический и географический характер. Мадуро же хочет показать, что его страна в наибольшей опасности, но это, наверное, преувеличение, есть и другие опасные конфликтные точки», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Но это преувеличение связывают с реальным обострением венесуэльско-гайанских отношений. Между двумя странами есть спорная территория Эссекибо, которую сейчас контролирует Гайана. Конфликт длится уже более сотни лет – с тех пор как международный арбитраж в 1899 году отнес эти земли (массив непроходимых джунглей) к бывшей британско-голландской колонии Гайане.

    Теперь Эссекибо занимает 2/3 территории страны, но там живет всего 15% населения Гайаны. И относительно недавно там были открыты колоссальные запасы нефти, за счет чего 800-тысячная Гайана превратилась в мирового лидера по запасам сырой нефти на душу населения.

    Неудивительно, что Венесуэла, живущая в условиях острого экономического кризиса, резко активизировала усилия по возвращению Эссекибо «в родную гавань». На проведенном в 2023 году референдуме 95% венесуэльцев заявили, что спорный регион является территорией их страны.

    Однако Гайана считает иначе и пытается умерить аппетиты Венесуэлы дипломатическим путем. Президенты обеих стран лично встречались дважды, но позиции сторон не сдвинулись, компромисса не прослеживается, перспектива войны маячит все ближе.

    «Станет ли лидер страны, переживающей все более углубляющийся экономический кризис, настолько рисковать и начинать первую в этом столетии межгосударственную войну в Латинской Америке?» – задается вопросом издание Atlantic, а вместе с ним и западные политики. Ведь эта война будет не только с Гайаной – и США, и Бразилия, и ряд других стран выразили готовность защищать гайанский суверенитет.

    Конфликт усугубляется президентскими выборами, которые пройдут в Венесуэле в июле 2024 года. По данным агентства Insight, Мадуро является фаворитом, за него готовы проголосовать 52,4% избирателей. Представитель объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа на втором месте с 37%.

    Эта поддержка дает Мадуро кредит доверия на радикальные шаги. Но может сократиться в случае, если президент проявит слабость по вопросу, за который проголосовали 95% венесуэльцев. Благодаря венесуэльским массмедиа «гайанский вопрос» стал в стране главным мерилом патриотизма.

    Но гораздо интереснее венесуэльско-гайанских противоречий и участия в них США то, что Мадуро использовал параллель с конфликтом на Украине. На первый взгляд она тоже не совсем верна: Гайана не была «анти-Венесуэлой», а сама Венесуэла не является лидером, которого по приказу из Вашингтона «нужно сдерживать любой ценой». Но само сравнение является частью нового международного тренда.

    «До истории с Венесуэлой и Гайаной на украинский прецедент ссылались в связи с другими конфликтами, но чаще всего речь шла о КНР и Тайване, где материковый Китай сравнивали с Россией, а Тайвань, который американцы подначивают и пичкают оружием, – с Украиной. Мол, тут тоже рано или поздно возникнет вооруженный конфликт. Но когда в Южно-Китайском море обострились отношения между Филиппинами и Китаем, такие сравнения пошли и в адрес Филиппин.

    Находясь в Ираке на международной конференции, я сама слышала слова одного китайского политолога о том, что для них Филиппины – это как Украина для России на довоенной стадии»,

    – рассказывает Елена Супонина.

    Именно на российско-украинский конфликт теперь будут ссылаться государства, которые пытаются защитить свой суверенитет в борьбе с оппонентами – американскими вассалами или теми, кого они позиционируют в данной роли. Особенно в том случае, когда попытки решить все проблемы невоенным путем будут бесполезными аналогами «Минских соглашений», то есть жертвами двойных стандартов, когда американскому партнеру можно нарушать любые договоренности в интересах своего сюзерена.

    «Остановить это невозможно. Такие сравнения будут появляться и дальше. Войны начинаются не потому, что там какие-то оправдания находятся, а потому, что становится трудно разрешать политико-экономические разногласия мирным путем.

    Но международная обстановка становится все более накаленной, риски военных конфликтов возрастают. Этот тренд сейчас находится на восходящей и никак не стабилизируется»,

    – говорит Елена Супонина.

    Такая турбулентность неудивительна, ведь сейчас идет формирование нового мирового порядка в условиях, когда старые правила игры либо не работают, либо неэффективны. Соответственно, вслед за сравнением своей ситуации с российско-украинской третьи страны будут пытаться прибегать и к российскому методу разрешения ситуации в свою пользу.

    «Это тоже прецедент, на который будут ссылаться и от которого зависит будущее мироустройство», – резюмирует Супонина. В том числе поэтому США и Европа изыскивают новые возможности для того, чтобы не дать России победить на Украине. Они подозревают, что эта победа побудит Мадуро (а также товарища Си Цзиньпина, аятоллу Али Хаменеи и других антиамериканских лидеров) на более жесткое отстаивание своих национальных интересов.

    Главное
    Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана
    СБУ заявила о задержании якобы готовивших покушение на Зеленского офицеров
    В Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах
    Президент Кубы прилетел в Россию
    Экс-офицер разведки США назвала ложью заявления о «планах» России напасть на НАТО
    Сбежавший в Белоруссию польский судья заявил об искусственной русофобии в Польше
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина

    Что угрожает российскому зерновому экспорту

    Лидирующие позиции России в мировом экспорте зерновых и пшеницы могут пошатнуться из-за снижения урожая в этом году. Урожай оказался под угрозой, с одной стороны, из-за засушливой весны на юге страны, а с другой стороны – из-за снижения расходов крестьян на защиту посевов, на удобрения и другие технологии. Почему крестьяне резко снизили технологичность посевов в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

    Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает. В основном обсуждается один из трех сценариев. Но есть еще и четвертый, наиболее вероятный. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

    Перейти в раздел

    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

    Новым поводом для конфликта между президентом Эммануэлем Макроном и остальными французами стала судьба французского ядерного оружия. Макрон хочет сделать его как бы общим для ЕС, чтобы сдерживать Россию. Идею приняли в штыки, а самый громкий голос принадлежит лидеру самой популярной партии – Марин Ле Пен. Она объяснила, чем это грозит. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............