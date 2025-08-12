Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Мадуро заявил о победе России над западной гегемонией
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин вышли победителями в противостоянии с западными странами.
Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, заявил Мадуро, передает РИА «Новости».
Мадуро подчеркнул, что российская экономика «продемонстрировала огромную силу» и успешно выдержала все удары и санкции со стороны Запада.
Мадуро также обратил внимание на глубокий кризис в международных организациях. По его словам, односторонние санкции Запада причиняют серьезный ущерб здоровью и жизни народов, а Всемирная торговая организация фактически прекратила существование из-за «лени и трусости».
Президент Венесуэлы выразил мнение, что в мировой экономике отсутствуют единые правила, а США пытаются навязать свою гегемонию другим экономикам. Он также подверг критике ООН. По его мнению, эта структура неэффективна в ситуациях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа.
Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В конце июля Мадуро сообщал, что в Венесуэле на муниципальных выборах победила правящая Единая социалистическая партия.