Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров
В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров
Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.
Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.
Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.
Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.
Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.