Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, активность этой группы преследует цель сорвать прогресс, наметившийся по итогам саммита на Аляске и предыдущих контактов между представителями американской и российской сторон, передает ТАСС.

Лавров также прокомментировал инициативу Владимира Зеленского о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие переговоры.

По мнению Лаврова, риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным в действительности не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход.

«Явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков», – подчеркнул глава МИД России.

Ранее «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.