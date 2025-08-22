Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил о нежелании участвовать во встрече Путина и Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», – заявил Трамп. Он также добавил: «Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией.

Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.