Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.
Президент США Дональд Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.
«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», – заявил Трамп. Он также добавил: «Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией.
Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.