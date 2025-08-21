Зеленский: США определили группу для возможных переговоров Украины и России

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что состав американской группы по переговорам с Россией якобы уже согласован, передает РИА «Новости».

По его словам, в нее вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Зеленский подчеркнул, что Украина намерена координировать действия с Соединенными Штатами по переговорам с Россией и выразил желание видеть представителей Европы на встрече. Глава киевского режима сообщил, что переговоры могут пройти на нейтральной территории в Европе, а координационная группа от США сформирована из упомянутых высокопоставленных лиц.

Он также отметил, что Киев рассматривает для проведения возможной встречи такие страны, как Швейцария, Австрия или Турция.

В то же время Россия пока не делала официальных заявлений о готовности к переговорам или о формировании своей переговорной группы.

Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

Президент России Владимир Путин согласится на переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.