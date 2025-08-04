Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

«Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.