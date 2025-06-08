7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Рябков заявил о скором завершении моратория на РСМД
Рябков сообщил о скором окончании моратория России на размещение РСМД
Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.
О приближении завершения одностороннего моратория на развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Запад не оценил сдержанность Москвы в вопросах «пост-ДРСМД» и не проявил взаимности.
Рябков подчеркнул: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».
Дипломат отметил, что Россия будет принимать необходимые меры безопасности в связи с действиями США и их союзников по созданию новых ракетных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в декабре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стране возможно придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.