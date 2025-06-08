Рябков заявил о скором завершении моратория на РСМД

Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

Эксперт Перенджиев объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

Tекст: Андрей Резчиков

«Трамп понимает, что Зеленский и вся его клика все больше вне закона. В конечном итоге «проклятие Зеленского» становится намного шире – контакты с ним уже приравниваются к общению с террористом, каким в свое время был Усама бен Ладен», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По мнению собеседника, психологически Трамп, видимо, уже настроен на то, «чтобы в конечном итоге русские разгромили Зеленского».

«На Западе о Зеленском говорили, что это борец за демократию и свободу, а на деле он докатился до того, что стал террористом, причем пострашнее того же бен Ладена. По всей видимости, Трампа раздирают противоречивые чувства, и он понимает, что Зеленский – террорист и военный и преступник, который достался ему в наследство от Байдена», – пояснил спикер.

Столь эмоциональные заявления президента США в адрес Украины связаны с двумя моментами – недавними террористическими актами Киева против мирных жителей России, а также налетом беспилотников на стратегические объекты.

«Трамп общается с Зеленским, жмет ему руку, а на этом человеке кровь невинных мирных жителей. При этом США формально еще остаются союзником Украины, – пояснил эксперт. – Атака на самолеты стратегической авиации подвергает угрозе стратегический баланс сил в мире. Суть сводится к тому, что дается очень плохой пример другим террористам, в том числе в отношении стратегической авиации США и других стран НАТО».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева. «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта, но при этом сохраняется возможность введения дополнительных санкций против России.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд «Климов – Москва», в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек. Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

В конце прошлой недели украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. По данными Минобороны, несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В МИД России заявили, что пострадавшие самолеты будут восстановлены.