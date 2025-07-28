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Россиянам разъяснили порядок наложения штрафа за заброшенные дачные участки
С начала сентября для владельцев заброшенных участков будет действовать ступенчатая процедура ответственности: сначала предупреждение, затем штраф, а далее возможное изъятие через суд, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Якубовский пояснил, что с 1 сентября в России начнут действовать утвержденные критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Новые правила являются логичным продолжением закона об освоении земли, который вступил в силу в марте, отметил он, передает RT.
По словам депутата, новый механизм позволит навести порядок без излишнего давления на добросовестных владельцев. Процедура воздействия состоит из нескольких этапов: сначала собственнику направляется официальное предупреждение без штрафа, а если за шесть месяцев ситуация не меняется, налагается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Одновременно Росреестр уведомляет уполномоченные органы, которые могут обратиться в суд.
Якубовский отметил, что изъятие участка возможно только по решению суда и исключительно в случае, если его состояние не улучшится. После этого земля выставляется на публичные торги, и бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, без привилегий. Депутат особо подчеркнул, что заброшенные участки могут стать очагами возгораний, опасны для детей и портят облик исторических центров.
«Он направлен на то, чтобы участки работали – для жизни, строительства, сельского хозяйства, а не превращались в мертвые зоны», – подчеркнул Якубовский. По его мнению, закон не о карательных мерах, а о справедливом и рациональном использовании земли.
Напомним, власти России официально определили признаки неиспользуемых земельных участков. Они могут быть изъяты у владельца по решению суда.
Юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова разъяснила газете ВЗГЛЯД новые правила изъятия дачных участков.