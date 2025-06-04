Юрист разъяснила новые правила изъятия дачных участков

Юрист Никонова: Дачный участок могут изъять за траву высотой более метра

Tекст: Татьяна Косолапова

На портале правовых актов официально опубликовано постановление правительства России, в котором определяются признаки неиспользуемых земельных участков. Они могут быть изъяты у владельца по решению суда.



«Про изъятие земельных участков говорить еще рано. Постановление только с первого сентября 2025 года вступает в силу. А собственнику участка будет даваться год для устранения выявленных нарушений. Действие постановления ограничено 2031 годом», – говорит Никонова.

Она подчеркивает, что данный документ вводит четыре признака неиспользования участков в населенных пунктах, а также дополнительный признак только для садовых и огородных участков. Первый признак – выявление хлама и мусора на более чем 50% площади участка, который не был убран за год и более с момента выявления. Второй – отсутствие здания (сооружения) на участке более пяти лет. Однако срок продляется, если в невозможности строительства виноваты органы власти или есть решение суда.

«Третий – отсутствие индивидуального жилищного строительства (дома) на участке для ИЖС семь и более лет. Исключением также является случай, когда данная ситуация произошла по вине или бездействию органов власти. И четвертый признак – это отсутствие стены, крыши, окон или стекол на окнах здания, и это не было устранено в течение года с момента выявления. Исключение в этом случае составляют лишь объекты, официально признанные аварийными или подлежащими сносу. Необходимо наличие хотя бы одного из перечисленных признаков, чтобы участок считался неиспользуемым», – делится специалист.





Она обращает внимание, что для приусадебных, садовых и огородных участков, а также земельных участков, правовой режим которых не предусматривает строительства зданий и сооружений, действуют только первый признак, а также один дополнительный – наличие на более чем 50% площади земельного участка сорных растений высотой более одного метра, или деревьев и кустарников, за исключением тех насаждений, которые являются элементами благоустройства и озеленения.

«Иными словами, если в 2025 году администрация или Росреестр, а именно они осуществляют земельный контроль, выявят и зафиксируют нарушения, то будет дан год, в течение которого необходимо устранить нарушения. Если этого не будет сделано, то органы имеют полномочия изъять участок», – предупреждает юрист.

Но, изъятие земельного участка, у которого есть собственник (поставлен на кадастровый учет) возможно исключительно в судебном порядке, подчеркивает собеседница. Однако здесь возникает главный вопрос – кто будет этим заниматься, как быстро будет работать судебная система, в чью собственность будет изыматься участок, ведь в России нет «ничейной» земли в принципе.

«Задел хороший, потому что необходимо грамотно вводить в гражданский оборот земельные участки. Но принцип реализации пока непонятен», – заключила Никонова.

С 1 марта вступило в силу требование об обязательном освоении земельных участков в пределах населенных пунктов, а также на территориях садоводческих и огороднических объединений в трехлетний срок. Как ранее отмечал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, принятый закон предоставляет собственникам дополнительный трехлетний период для приведения в порядок неосвоенных наделов. Чтобы избежать изъятия земли, владельцам необходимо привести участок в соответствие с установленными нормами в отведенные сроки.