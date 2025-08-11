Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака

Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

Tекст: Валерия Городецкая

Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.