Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
Актер Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга спустя семь лет
Исполнитель одной из главных ролей в популярном сериале «Полицейский с Рублевки» рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.
О рецидиве рака головного мозга спустя семь лет рассказал актер Роман Попов, передает РИА «Новости». На видео в своем Telegram-канале он сообщил: «В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз – рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив – вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями».
Попов уточнил, что практически полностью потерял зрение: правый глаз не видит совсем, а левый – частично. Он отметил, что на данный момент нуждается в постоянной помощи, поскольку не может самостоятельно передвигаться и питаться.
Актер выразил надежду вернуться к работе в кино уже в ближайшие месяцы и подчеркнул, что его поддерживают друзья и близкие люди.
В августе 2021 года Романа Попова госпитализировали прямо со съемок. В середине июня 2025 года актер после слухов о проблемах со здоровьем сообщил, что у него все хорошо.