Артист из «Полицейского с рублевки» Попов рассказал о своем состоянии

Артист из «Полицейского с рублевки» Попов заявил, что у него все хорошо со здоровьем

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мое здоровье сейчас нормальное, я нахожусь на лечении в домашних условиях», – пояснил Попов РИА «Новости».

Артист добавил, что сейчас находится на съемках, и что у него «все хорошо».

Также Попов указал, что у него в височно-лобной доли мозга находилась опухоль, и пояснил, что этот диагноз подтвердили немецкие врачи.

До этого в соцсетях сообщали, что у актера случился судорожный приступ, но от госпитализации он отказался.

Ранее актер Станислав Дужников опроверг сообщения о том, что ему якобы провели хирургическую операцию.