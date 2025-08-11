Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Заммэра Салехарда Токарчука обвинили в мошенничестве на 3 млн рублей
Замглавы администрации города Салехард в ЯНАТО Николая Токарчука обвинили в крупном мошенничестве при заключении госконтрактов на услуги, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Токарчука подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год Токарчук и его соучастники убедили руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг на сумму более 3 млн рублей. Обязательства по договорам не были исполнены, а полученные деньги соучастники потратили по своему усмотрению.
Следственный комитет также возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя по статье о мошенничестве, сопряженном с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
В отношении Токарчука решается вопрос об избрании меры пресечения, с остальными фигурантами продолжаются процессуальные действия.
Николай Токарчук занимает должность заместителя главы администрации Салехарда с 2021 года.
