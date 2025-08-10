Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.