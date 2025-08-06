Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
В разговоре Трампа с Зеленским участвовали Рютте, Стармер, Мерц и Стубб
Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб присоединились к телефонному разговору президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.
Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом после визита Стивена Уиткоффа в Москву принимали участие лидеры стран Евросоюза.
Трамп рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа была продуктивнее, чем ожидалось.
В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.