Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Трамп заявил Мерцу о продуктивности разговора Путина и Уиткоффа
Bild: Трамп назвал беседу Путина и Уиткоффа более продуктивной, чем ожидалось
Американский лидер Дональд Трамп сообщил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа был продуктивнее, чем ожидалось, пишет Bild.
По данным Bild, у Трампа состоялся телефонный разговор с канцлером, в ходе которого глава американского государства «сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина был продуктивнее, чем ожидалось», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Трамп заявил о «большом прогрессе» по итогам переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча носила полезный и конструктивный характер. New York Times сообщила, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе и затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.