Трамп заявил Мерцу о продуктивности разговора Путина и Уиткоффа

Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди

Economist: Индийских дипломатов поразило отсутствие уважения Трампа к Моди

Tекст: Антон Антонов

Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил о проявлении противоречий между США и Индией еще в феврале, передает ТАСС.

Тогда Моди встречался с Трампом в Белом доме. По данным журнала, индийские дипломаты оказались «поражены отсутствием уважения» со стороны Трампа к их лидеру в ходе закрытых переговоров.

В Нью-Дели недовольны тем, что Трамп потребовал от Индии увеличения закупок американского вооружения. Кроме того, глава Белого дома пригрозил санкциями в ответ на покупку Индией российской нефти, что, как отмечает издание, лишь усилило недоверие индийских властей к США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии, которые являются ключевыми торговыми партнерами России. Трамп заявил, что пошлины на товары из Индии будут значительно увеличены из-за продолжающихся закупок российской нефти.