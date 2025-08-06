Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Зеленский сообщил об участии лидеров ЕС в разговоре с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом после визита Стивена Уиткоффа в Москву принимали участие лидеры стран Евросоюза.
Европейские лидеры приняли участие в обсуждении итогов визита Стивена Уиткоффа в Москву, согласно заявлению Владимира Зеленского, передает ТАСС.
По его словам, разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. Он поблагодарил европейских лидеров за поддержку.
«Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», – подытожил Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле.
Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что утром 6 августа Уиткофф был принят Владимиром Путиным и у них прошел полезный и конструктивный разговор.
Президент США Дональд Трамп отметил «большой прогресс» по итогам встречи Путина и Уиткоффа.