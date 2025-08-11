В Берлине выявили крупные нарушения контроля расходов в центре для беженцев

Tекст: Евгения Караваева

Крупнейший немецкий центр для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине оказался в центре скандала из-за непрозрачного контроля расходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel. По данным издания, счета на сумму около 100 млн евро за услуги охраны в 2022 и 2023 годах не были должным образом проверены.

В публикации отмечается, что услуги охраны центра предоставляла частная компания Teamflex Solutions через посредника – государственное предприятие Messe Berlin, которое дополнительно взимало 15% комиссионных. Такая схема, по мнению критиков, привела к конфликту интересов и отсутствию прозрачности. В 2023 году расходы на охрану составляли почти 250 тыс. евро в день.

Жители центра неоднократно жаловались на тесные условия, а сам объект подвергался критике за необычно высокие затраты. В 2023 году Берлин потратил на содержание центра около 298 млн евро. Контракт на услуги охраны не пересматривался и не выставлялся на конкурс, несмотря на действующие правила государственных закупок.

Аудиторы выявили более 200 нарушений в сфере безопасности и организации труда, а также случаи, когда половина охранников работала без необходимых разрешений. При этом контроль за качеством и расходами оставался на низком уровне.

Берлинские власти мотивировали передачу контроля над счетами Messe Berlin необходимостью соблюдения бюджетных правил, однако аудиторы считают такую практику рискованной. В 2024 году, по расчетам издания, расходы на охрану и управление центром могут вырасти до 134 млн евро.

