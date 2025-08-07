Handelsblatt: Украинским беженцам в Германии решили урезать выплаты

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Handelsblatt, украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля этого года, не будут получать гражданские пособия «бюргергельда», а перейдут на выплаты для просителей убежища, передает ТАСС. Законопроект представила министр труда ФРГ Бербель Бас, чтобы реализовать новые правила, закрепленные в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ.

В настоящее время в Германию ежемесячно прибывает примерно 12 тыс. украинцев, с чем, по данным газеты, власти справляются. Проблема касается тех, кто приехал после 1 апреля, но до вступления закона в силу. Для них предусмотрят переходный период до мая 2026 года, в течение которого выплаты по прежним правилам сохранятся, уточняет издание.

Для беженцев, въехавших до 1 апреля, изменений не будет. То же правило остается для украинцев, приехавших как квалифицированные рабочие или студенты. Министерство труда ожидает, что реформа позволит правительству сэкономить почти 1,2 млрд евро в 2025 году и около 350 млн евро в 2027 году, однако федеральные земли и муниципалитеты могут понести дополнительные расходы в 1,4 млрд и 400 млн евро соответственно. Власти намерены избавить регионы от этих расходов.

Сейчас украинцы получают пособия «бюргергельда» – вид помощи, предназначенный для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы. Это пособие выше базовой помощи беженцам на 103 евро и дает больше прав: посещение языковых курсов, доступ к рынку труда, консультациям, медицинским услугам и страхованию. После реформы украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, получат только базовое пособие для просителей убежища.

В июле в Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В мае большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам.

Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что отношение немцев к украинцам радикально поменялось.