Молодого человека осудили на шесть лет за диверсию в Новосибирске

Tекст: Алексей Дегтярев

Молодой человек признан виновным по статье о диверсии за умышленный поджог релейного шкафа, расположенного между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступление было совершено в декабре 2024 года, когда обвиняемый еще был несовершеннолетним. По данным суда, юноша действовал по заданию, полученному в интернете, и за совершение диверсии ему было обещано 30 тыс. рублей.

«В результате его противоправных действий владельцу объекта транспортной инфраструктуры причинен ущерб на сумму более 150 тыс. рублей», – добавили в ведомстве.

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе молодому мужчине предъявили обвинение в попытке совершить диверсию. Следствие заявляет, что он собирал информацию о стратегических объектах.