Подростка из Уфы обвинили в попытке диверсии по заказу Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Подросток, по данным следствия, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для передачи украинской стороне, передает ТАСС.

Указания он получал через мессенджер, за что получал вознаграждение от 1 тыс. до 65 тыс. рублей. В январе подросток согласился совершить поджог железнодорожного локомотива за 200 тыс. рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ до реализации плана.

Обвиняемому предъявлены статьи о государственной измене и приготовлении к диверсии. Сейчас подросток заключен под стражу, с ним проведены первоначальные следственные действия, а следователи продолжают устанавливать детали дела и личность организатора преступной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске подростка задержали за попытку поджога двух релейных шкафов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.