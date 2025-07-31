Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.0 комментариев
Подростка из Уфы обвинили в попытке диверсии по заказу Украины
Следствие предъявило обвинение молодому жителю Уфы, собиравшему информацию о стратегических объектах и пытавшемуся совершить диверсию за деньги, сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.
Подросток, по данным следствия, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для передачи украинской стороне, передает ТАСС.
Указания он получал через мессенджер, за что получал вознаграждение от 1 тыс. до 65 тыс. рублей. В январе подросток согласился совершить поджог железнодорожного локомотива за 200 тыс. рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ до реализации плана.
Обвиняемому предъявлены статьи о государственной измене и приготовлении к диверсии. Сейчас подросток заключен под стражу, с ним проведены первоначальные следственные действия, а следователи продолжают устанавливать детали дела и личность организатора преступной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске подростка задержали за попытку поджога двух релейных шкафов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.