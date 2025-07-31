  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 32 беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    Сейсмолог: Ученые 30 лет ждали мощное землетрясение на Камчатке
    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    Индия пообещала ответ США на введение 25 % пошлин Трампом
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского
    В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    29 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    6 комментариев
    31 июля 2025, 06:30 • Новости дня

    Несовершеннолетнего в Красноярске задержали за попытку поджога релейных шкафов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несовершеннолетний в Красноярске за деньги попытался поджечь два релейных шкафа. Он задержан, возбуждено дело по статье «Покушение на совершение террористического акта», сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Как говорится в сообщении, следователями в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта, передает ТАСС. Как сообщает СК, 28 июля подросток в городе Красноярске пытался поджечь два релейных шкафа, но те не загорелись по не зависящим от злоумышленника причинам.  Как сообщили в ведомстве, несовершеннолетнему пообещали за поджог 700 долларов. Злоумышленник был задержан и помещен под стражу.

    Ранее подростка осудили за диверсию и госизмену в Орле.

    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (9)
    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

    Комментарии (2)
    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (11)
    30 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

    Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

    В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

    Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.

    Комментарии (2)
    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS и складов ВСУ в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
    @ Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Николаевской области удары пришлись по установкам HIMARS, складам с комплектующими и базам беспилотных катеров, после чего произошла детонация.

    В Николаевской области удары были нанесены по установкам HIMARS, складам с импортируемыми комплектующими и точкам базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе Лупарево – Галициново зафиксировано как минимум одно попадание по установкам HIMARS. Он отметил: «Очаков и Николаевская область... Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево – Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», передает РИА «Новости».

    Координатор также отметил, что после ударов, по заявлениям местных жителей, была слышна детонация. Таким образом, речь идет о значительных повреждениях в местах дислокации ВСУ.

    Кроме того, удары были нанесены по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что атаки были направлены на ключевые логистические объекты и участки переброски украинских подразделений.

    Ранее Вооруженные силы России поразили склад с ракетами и установками HIMARS в Днепропетровской области. Подполье также  сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

    Комментарии (6)
    30 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    ВСУ отступили с позиций под Красноармейском после штурма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики войсковой группировки «Центр» сообщили о продвижении к Красноармейску и отходе украинских военных, которые оставили личное вооружение.

    Украинские военнослужащие начали отступать с укрепленных позиций под Красноармейском на фоне наступления российских войск, передает ТАСС.

    По словам штурмовика 1-й славянской бригады Дмитрия Калугина, продвижение группы идет в сторону Красноармейска, несмотря на сложную обстановку на этом направлении.

    Штурмовик заявил: «На Покровск (Красноармейск) идем. Направление сложное, но мы продвигаемся вперед-вперед. Противник отступает. Под нашим натиском тоже они бросают закрепы».

    Кроме того, украинские военные при отходе оставляют на позициях оружие и боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ насчитывает около ста человек на красноармейском направлении. Дронщики российского спецназа заставили украинских военных бежать из-под Красноармейска. ВСУ ведут подготовку к уличным боям в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Мужчины старше 25 лет на Украине автоматически стали «солдатами запаса»

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет, сообщило оборонное ведомство страны.

    Согласно утвержденному правительством Украины нововведению, воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет присваиваться мужчинам старше 25 лет без вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

    Автоматическое взятие на военный учет распространяется и на женщин с медицинским образованием без личного присутствия, а также отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания и формирование поименных списков специальной системой для отправки команд во время призыва на военную службу.

    До этого призыву на Украине подлежали мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, с мая 2024 года ее правила были ужесточены, многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия.

    В начале июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Туск спрогнозировал скорую приостановку конфликта между Россией и Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск заявил о вероятности приостановки противостояния между Россией и Украиной, указав на множество признаков возможного прекращения боевых действий.

    Премьер Польши Дональд Туск поделился своим мнением о перспективах российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что существует много признаков того, что противостояние между странами может быть остановлено в ближайшем будущем.

    «Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», – заявил Туск.

    При этом премьер не уточнил конкретных оснований для своего прогноза, оставив детали без пояснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29. Дональд Туск заявил о задержании 32 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Премьер Польши показал коллегам в правительстве макеты боеголовок, произведенных в Польше с применением технологий 3D-печати.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 02:39 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Tекст: Ирма Каплан

    Серия взрывов была зафиксирована в ночь на четверг в столице Украины, о чем сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

    По словам киевского мэра Виталия Кличко, в нескольких районах города прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    «Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях», – написал мэр украинской столицы.

    О взрывах в городе сообщили издание «Страна.ua» и «Общественное».

    Кличко также сообщил о пожаре в нежилом помещении, который оперативно потушили. Еще один пожар зафиксирован в нескольких местах нежилой застройки, экстренные службы на местах.

    Как писала 21 июля газета ВЗГЛЯД, в результате ночных взрывов в Киевской области были зафиксированы разрушения складских помещений одного из местных предприятий.

    Напомним, с октября 2022 года ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что удары не наносятся по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 08:27 • Новости дня
    Боевики РДК первыми сбежали из Новоторецкого

    Штурмовик сообщил о бегстве РДК и наемников НАТО из Новоторецкого

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в России) одними из первых покинули село Новоторецкое в ДНР, когда начались активные боевые действия, сообщил штурмовик первой славянской бригады Виктор Васильев.

    Боевики запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) первыми покинули село Новоторецкое в ДНР во время боев за этот населенный пункт, рассказал штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Виктор Васильев, передает ТАСС.

    Военнослужащий уточнил, что боевики спасались бегством как пешком, так и на технике, мотоциклах и гражданских машинах, зачастую без бронежилетов и в гражданской одежде. По мнению бойца, противник не проявил профессионализма, а все попытки сопротивления не увенчались успехом.

    Кроме того, штурмовики обнаружили на месте боев шевроны иностранных государств, таких как США, Польши, Чехии, а также из стран Африки и Австралии. Как рассказал штурмовик Дмитрий Калугин, в боях участвовали и иностранные наемники-снайперы, преимущественно женщины, чье присутствие подтверждалось найденными личными вещами и экипировкой.

    Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск «Центр» села Новоторецкое в ДНР 22 июля.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Украинская ДРГ безуспешно пыталась отбить трассу в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования Украины понесли значительные потери при попытке захватить участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа под прикрытием ночи предприняла попытку захватить часть трассы между Кармазиновкой и Нововодяным в Луганской народной республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинская ДРГ форсировала реку Жеребец и пыталась взять участок дороги под контроль силами усиленного взвода.

    Эксперт подчеркнул, что замысел противника был своевременно раскрыт. По его словам, по диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия и нанесен ряд комбинированных ударов. «Понеся потери, вооруженные формирования Украины отступили на занимаемые рубежи, преодолев при этом пешим порядком зоны активных боевых действий более 1,5 км. По предварительной оценке, в ходе данной авантюры противник потерял около 25 человек убитыми и ранеными», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились фотографии украинских боевиков, замаскированных под спецназ России. Российские войска под Горловкой уничтожили диверсантов ВСУ. Российские военные в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения российских войск сразу на нескольких направлениях заняли более выгодные позиции и нанесли значительный урон украинским формированиям, уничтожив за сутки свыше 1,3 тыс. военнослужащих противника.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Пролетарского, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанскими Хуторами в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада с материальными средствами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ возле Осиново в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили более 245 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с  боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, две бронемашины, чешская система РСЗО Vampire, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Искры, Александрограда, Зеленого Гая в ДНР, Вороного, Январского и Новопетровского в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Белогорья, Новоандреевки, Веселянки, Григоровки, Орехова в Запорожской области, Ольговки и Антоновки в Херсонской области.

    Противник потерял до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и пять складов материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До взвода ВСУ сдались в плен в населенном пункте Темировка в Запорожской области, рассказал боец 394-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Калим.

    По его словам, взвод ВСУ сдался в плен в Тимировке, передает ТАСС. Калим добавил, что ВС России заходили в село малыми группами, обходя противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.

    Ранее российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

    ВС России зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Москве умер князь Александр Трубецкой
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю
    Архитектор объяснил разницу последствия землетрясений на Камчатке и в Спитаке
    Полиция задержала стрелявших из пневматики по ребенку в Подмосковье
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    Под Липецком решили начать производство гибридного кроссовера
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош

    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти

    Уже 8 августа Дональд Трамп может ввести самые жесткие санкции против российской нефти – запретить покупать ее другим странам. Это настолько серьезная по последствиям угроза, что рынки никак не могут в нее поверить. Речь идет фактически о полной остановке российского нефтяного экспорта. Согласятся ли на это Индия и Китай – крупнейшие покупатели нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как и почему ошибались подводники Второй мировой

    Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцев приговорили к лишению интернет-свободы

    «Речь идет о тотальном контроле, и более ни о чем». Такими словами жители Великобритании комментируют первые итоги работы только что вступившего в действие закона о безопасности в интернете. Намерения заявлены самые что ни на есть благие: защитить психику детей от угроз из цифрового пространства. Однако практика показывает нечто совсем иное. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации