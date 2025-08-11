Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Путин отметил рост заработной платы в Омской области
Президент России Владимир Путин во время разговора с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил значительный рост заработной платы в регионе.
По словам Хоценко, показатели Омской области превышают темпы соседних регионов: «Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области».
Путин подчеркнул, что темпы увеличения зарплаты составляют 17,8%, и назвал такой рост «приличным». Губернатор уточнил, что речь идет именно о реальной заработной плате, а не о номинальных показателях.
Хоценко также отметил, что высокий уровень зарплат удерживает сотрудников в регионе: многие вахтовики, ранее уезжавшие работать на севера, теперь предпочитают оставаться дома из-за конкурентоспособных условий оплаты.
Ранее Владимир Путин отметил рост промышленного производства в Омской области.