Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

Tекст: Ольга Самофалова

Объявление о скорой встрече лидеров России и США привело к росту российских и украинских активов. По сути, рынки закладывают в цены сценарий смягчения геополитической изоляции России, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Бенефициарам становятся активы обеих сторон.

«Текущая рыночная динамика напоминает ситуацию начала года – после заявлений Дональда Трампа об «удивительном прогрессе» в решении конфликта на Украине. Тогда, как и сейчас, резко выросли котировки украинских и российских активов, укрепился рубль, а иностранные компании с российским присутствием получили приток инвесторского интереса. Такая реакция говорит о высокой чувствительности рынков к даже гипотетическим сценариям деэскалации, что указывает на то, насколько долгожданным и недооцененным остается мирный исход», – говорит Чернов.

Что касается России, то Мосбиржа и РТС выросли более чем на 4,5%, в пятницу прибавили еще 2%. Рубль к доллару вырос на 1%. Резко выросли акции «Русала», котирующиеся в Гонконге, а также акции австрийского Райффайзенбанка, который имеет дочку в России. Растут акции EN+ и других связанных с РФ эмитентов за рубежом.

«Причиной этого является ожидаемое снижение санкционного давления и потенциал разблокировки активов или нормализации бизнеса. Райффайзен прибавляет 13%, что отражает ожидания, что давление ЕЦБ на банк уменьшится, а его российский бизнес сможет быть продан или восстановлен на выгодных условиях. Русал ожидает выигрыш от возможного снятия экспортных ограничений на алюминий. Подобные движения говорят о том, что глобальные инвесторы моментально реагируют на намеки на деэскалацию, особенно в случае компаний, «зажатых в санкционных ловушках», – объясняет Чернов.

Бенефициаром возможного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном в металлургическом секторе может стать титановый комбинат ВСМПО-Ависма, так как он занимает поистине уникальную нишу в поставках в США – в данном случае для предприятия Boeing, полагает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» .

Кроме роста индексов Мосбиржи и РТС, растет также спрос на ОФЗ – облигации федерального займа. В случае позитивного сценария индекс Мосбиржи может вырасти на 6-8% до 3700-4000 пунктов, с ростом доходности до 11%, а от более быстрого смягчения денежно-кредитной политики в облигациях больше всего выиграют длинные, свыше 10 лет, ОФЗ, ожидают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Бенефициарами станут экспортеры, которые смогут получить допуск к западным рынкам или больше гибкости при международных расчетах. Выигрывают также банки, особенно те, кто не под полными блокирующими санкциями. Инвесторы делают ставку на укрепление деловых связей, что поддерживает внутренний спрос на акции секторов логистики, энергетики, телекомов», – говорит Чернов.

«С точки зрения прибыли основными бенефициарами станут девелоперы – главным образом от более быстрого темпа снижения ключевой ставки (+12% за 2025–2026 гг.), а также нефтегаз (+6%) и сектор металлургии и добычи (+5%) – тут и ставка, и снятие санкционного давления», – указывают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

В макроэкономическом плане, считают в БКС Мир Инвестиций»,

остановка военных действий на Украине снизит расходы бюджета на оборону, но не сильно, так как быстрой демилитаризация в России не будет. Кроме того, сэкономленные деньги все равно пойдут на восстановление территорий и решение социально-экономических задач после завершения конфликта.

По мнению аналитиков, снятие многочисленных санкций тоже не будет быстрым, и, скорее всего, будет выборочным. Не факт, что ЕС и члены G7, за исключением США, отменят введенные ограничения.

«Перераспределение средств с оборонных на инфраструктурные проекты сохранит высокий мультипликатор государственных расходов и, возможно, по ряду направлений превысит его текущий уровень», – считают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

А вот условия торговли должны улучшиться. «Цены на импорт снизятся, а на экспорт – подрастут. Повысится физический экспорт, что вместе со снижением дефицита бюджета вызовет замедление темпов роста ВВП. На фоне увеличения импорта внутренние цены будут расти медленнее, что приведет к снижению ставки и ослаблению рубля, которое частично компенсируется более низкими ценами на импорт», – ожидают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Ждать от ЕС разморозки золотовалютных резервов пока рано. Что касается рубля, то в четверг он укрепился на 1%, что Чернов связывает с притоком валютной выручки и ростом аппетита к риску среди инвесторов. «Даже ожидание нормализации диалога между США и Россией снижает геополитическую премию в курсе рубля, повышая его привлекательность как квазисырьевой валюты. Также играет роль возможное ослабление санкций, что может улучшить экспортный потенциал и расширить валютную ликвидность», – говорит он.

В пятницу рубль, правда, растерял все эти достижения, но во второй половине торгов отыграл около половины дневных потерь.

«Давление на курс рубля может оказывать вероятный переход все большего количества инвесторов и спекулянтов из рублевых активов в иностранную валюту на ожиданиях, что возможное улучшение для России геополитической ситуации на фоне готовящейся встречи президентов РФ и США, не только позволит ЦБ быстрее снижать ключевую ставку, но и ослабит внешнеторговые барьеры. Это приведет к увеличению импорта и оттока капиталов за рубеж», – полагает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В случае положительного сценария волатильность курса рубля повысится из-за желания отдельных групп бизнеса и населения вывести часть капитала,

плюс возможны встречные потоки со стороны нерезидентов, считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Бюджет может выиграть от роста экспортных цен, так как в перспективе может снизиться скидка на российские энергоресурсы и другие товары. Это позволит правительству вернуться к вопросу накопления резервов страны, считают эксперты. Как прогнозируют аналитики «БКС Мир инвестиций», российская Urals может вырасти на 2-3 доллара за баррель, и на долгосрочном горизонте планирования с 2027 года соответствовать 70 долларам на баррель. Добыча жидких углеводородов в России вырастет на 2-3 млн тонн в год из-за снятия внешних барьеров. Рублевая цена на нефть из-за ослабления рубля вырастет до 6000 рублей за баррель в 2026 году, а с 2027 года – до 7100 рублей за баррель.

Интересно, что расти стали не только российские, но и украинские активы, что логично. Так, долларовые облигации Украины показали наилучшую динамику роста среди активов развивающихся рынков, свидетельствуют оценки Bloomberg.

«Я не разделю оптимизма по поводу роста интереса к облигациям Украины, поскольку данный актив принадлежит к группе дистрессовых

– хотя, конечно, инструменты повышенного риска тоже имеют право на жизнь и могут понравиться отдельным нетривиальным категориям инвесторов. Но, повторюсь, речь здесь можно вести скорее о специфическом, нишевом интересе», – говорит Бабошкин.

Индекс украинских акций, котирующихся в Варшаве, тоже продемонстрировал максимальный суточный рост с апреля. Украинские компании исторически размещаются на Варшавской бирже, так как это ближайший рынок с развитой инфраструктурой. После 2014 года этот канал стал основным для привлечения капитала из Европы, говорит Чернов.

«Ажиотаж связан с ожиданиями восстановления экономики Украины в случае устойчивого мира. Так, индекс украинских акций, представленных на GPW (например, Kernel, Astarta), продемонстрировал резкий рост до 10% за сутки, что стало самым сильным движением с весны, так как на фоне низкой ликвидности даже ограниченный спрос вызывает скачки цен. Это спекулятивный, но логичный рост», – заключает эксперт.