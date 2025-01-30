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    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    9 комментариев
    30 января 2025, 13:22 • Новости дня

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    30 января 2025, 10:41 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    @ Владимира Беззубова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

    Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

    «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

    Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

    В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

    Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

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    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

    Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой. К столкновению пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

    «В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

    Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

    «Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

    Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

    Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (2)
    29 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

    Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа
    @ Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индейские племена сообщили о преследованиях их членов федеральными агентами во время рейдов, связанных с антииммигрантской политикой администрации президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

    Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

    При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

    Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    30 января 2025, 03:09 • Новости дня
    Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

    Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тысяч нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.

    Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

    Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

    Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

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    30 января 2025, 09:48 • Новости дня
    Столкнувшиеся самолет и вертолет в Вашингтоне утонули после крушения
    Столкнувшиеся самолет и вертолет в Вашингтоне утонули после крушения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях, сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

    Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на брифинге подтвердила, что основная цель сейчас – спасти людей, и самолет, и вертолет ушли под воду, передает ТАСС.

    Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли отметил, что в спасательной операции задействовано около 300 специалистов. Он подчеркнул, что «очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно». Спасательная операция будет продолжаться в течение многих часов, добавил начальник пожарной охраны Ричард Боннет.

    СМИ пишут, что это происшествие может стать самым масштабным по числу жертв авиакатастрофой в США за последние десятилетия.

    Телеканал FOX 5 напомнил, что в 1982 году самолет авиакомпании Air Florida столкнулся с мостом в Вашингтоне, тогда погибли 78 человек.

    Ранее военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США совершал тренировочный полет в момент столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном.

    Сообщалось, что спасатели достали из Потомака тела 18 погибших после крушения. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу плохой ситуацией, которую можно было предотвратить, упрекнув диспетчерскую службу в неэффективности.

    Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk произошло вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Полиция в районе Вашингтона извлекла из реки Потомак несколько тел после столкновения.

    Коментарии (2)
    30 января 2025, 10:15 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета могли находиться россияне
    На борту разбившегося в США самолета могли находиться россияне
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета, потерпевшего катастрофу в небе над Вашингтоном, находились фигуристы и бывшие российские тренеры, передает РИА «Новости».

    Авиакатастрофа произошла возле аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг. В самолете Bombardier CRJ700, который потерпел крушение, находились 64 человека.

    Согласно заявлению Закаряна, фигуристы летели вместе с тренерами. «На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», – отметил агент.

    С 21 по 26 января в Уичито, штат Канзас, проходил чемпионат США по фигурному катанию, с которого возвращались спортсмены и их наставники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Коментарии (2)
    30 января 2025, 11:35 • Новости дня
    Ассоциация фигурного катания США подтвердила данные о спортсменах на борту разбившегося самолета
    Ассоциация фигурного катания США подтвердила данные о спортсменах на борту разбившегося самолета
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, сообщила Ассоциация фигурного катания США (U.S. Figure Skating).

    Ассоциация фигурного катания США сообщила, на борту разбившегося самолета находились спортсмены, тренеры и члены их семей, возвращавшиеся из Национального лагеря развития, связанного с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас, передает РИА «Новости».

    «Мы потрясены этой невыразимой трагедией и крепко храним память о семьях погибших», – сообщили в организации, добавив, что U.S. Figure Skating планирует продолжать следить за развитием ситуации и предоставлять актуальную информацию.

    Источник сообщал, что на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:14 • Новости дня
    Из реки Потомак в Вашингтоне достали тела 18 погибших в авиакатастрофе

    CBS: Спасатели достали из Потомака тела 18 погибших после крушения самолета и вертолета в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения пассажирского лайнера Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk, выживших пока не обнаружено, сообщил телеканал CBS.

    В Вашингтоне спасатели извлекли тела 18 погибших из реки Потомак после крушения самолета и военного вертолета, передает РИА «Новости»

    По данным источника телеканала, при крушении самолет разрушился, а его обломки разбросаны по акватории реки. Вертолет также был обнаружен в воде. В настоящий момент власти сосредоточены на извлечении обломков и тел погибших, а также на выяснении причин трагедии.

    Пока причины катастрофы остаются неизвестными и дополнительных деталей происшествия не сообщается. Спасатели и эксперты продолжают работать на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

    Ранее в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    В районе Вашингтона полиция извлекла из реки Потомак несколько тел после столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 22:22 • Новости дня
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Трамп планирует подписать указ по депортации активистов, принимавших участие в антиизраильских протестах. Это коснется и иностранных студентов, имеющих образовательные визы.

    По данным NYP, указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, должен быть подписан в ближайшее время. Согласно документу, федеральные органы должны определить меры для противодействия антисемитизму, включая депортацию активистов, нарушивших законы. Органы обязаны представить свои рекомендации в течение 60 дней.

    Указ предусматривает, что Министерство юстиции займется расследованием антиизраильских акций, фактов антисемитскиз угроз и граффити в поддержку ХАМАС, в том числе в студенческих городках. Документ требует депортации иностранных граждан, включая иностранных студентов, участвовавших в антисемитских протестах.

    В 2023 году ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма.

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    30 января 2025, 02:31 • Новости дня
    США приостановили выделение 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

    Трамп заявил о приостановке 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС из-за бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    США прекратили выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС, которые, как утверждается, использовались для изготовления бомб.

    США приостановили выделение 50 млн долларов, предназначенных для закупки презервативов для движения ХАМАС, передает РИА «Новости». По словам президента США Дональда Трампа, эти средства использовались для изготовления бомб. Трамп отметил, что это открытие привело к немедленной блокировке отправки денег в Газу.

    «В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», – заявил Трамп во время выступления из Белого дома.

    Кроме того, США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме (Бирме). Президент Трамп назвал эту сумму чрезмерной и выразил сомнения в целевом использовании таких стипендий.

    Ранее Белый дом сообщил о подписании Трампом указа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике США. Это решение привело к приостановке деятельности гуманитарных организаций в ряде уязвимых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления США о заморозке финансирования программ федеральной помощи не отменило все ограничения, а устранило путаницу, возникшую после исков, сообщили в Белом доме.

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет The New York Times.

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

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    29 января 2025, 14:25 • Новости дня
    NYT: Трамп смягчил ограничения на помощь другим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет New York Times (NYT).

    Как пишет NYT, в документе, составленном госсекретарем США Марко Рубио, говорится о частичном отступлении от указа с целью продолжения предоставления помощи в жизненно важных сферах, передает РИА «Новости».

    Изменения касаются программ гуманитарной помощи, связанных с медицинскими услугами, обеспечением населения питанием и достижением базового уровня жизни. Однако, как отмечается в публикации, указ не предусматривает исключений для программ, связанных с абортами и вопросами «разнообразия, равенства и инклюзивности».

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    29 января 2025, 23:45 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении поддержать Данию против угроз присоединения Гренландии к США

    Глава Евросовета заявил о защите целостности Дании от претензий США на Гренландию

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выразил намерение защищать территориальную целостность Дании после угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке, что вызвало обеспокоенность в ЕС.

    Евросоюз выразил готовность защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. Глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу Euronews подчеркнул, что вопрос суверенитета и стабильности границ Дании является крайне важным для ЕС.

    «Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, – вопрос первостепенной важности», – сказал он

    Кошта добавил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с США и выразил уверенность в возможности конструктивного диалога с Дональдом Трампом.

    В начале января Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США и пригрозил ввести высокие торговые пошлины против Дании, если она не откажется от острова. Ранее, во время первого президентского срока, он уже предлагал купить Гренландию, на что датские и гренландские власти ответили отказом.

    Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Америке предоставлены военные базы на острове, включая космическую базу Питуффик, выполняющую стратегические оборонные задачи.

    Бэкграунд (628 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Песков подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в США

    Песков сообщил о гибели известных российских фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он выразил соболезнования родным погибших.

    Песков отметил, что это печальные данные, которые, к сожалению, подтверждаются. Он подчеркнул: «Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет планов по контактам между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на авиакатастрофу. Он добавил: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

    Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе. Песков заявил: «Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе».

    Напомним, несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, на борту которого также находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, и спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях.

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