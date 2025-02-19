Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.3 комментария
Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским.
По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».
Политик выразил мнение, что нынешняя ситуация может привести к тому, что Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо, что создаст дополнительные угрозы для мира на Украине.
Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства.
Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Киева относительно переговоров с Россией и отметил необходимость проведения выборов на Украине, так как их отсутствием обеспокоены «многие» страны.
Кроме того, Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что этот инцидент является ударом по международному активу.