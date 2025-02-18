Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.
В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.
По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.
Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.
Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.