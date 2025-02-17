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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    17 февраля 2025, 07:33 • Новости дня

    Российская ПВО сбила 90 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о перехвате 90 украинских дронов и ракеты над Азовским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ПВО в ночь на 17 февраля перехватили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД» над Азовским морем, как сообщили в Минобороны РФ.

    В ночь на 17 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС. Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. Информация поступила от Министерства обороны России.

    Согласно данным ведомства, из 90 уничтоженных беспилотников, 38 были сбиты над Азовским морем. На территории Краснодарского края зафиксировано перехват и уничтожение 24 БПЛА, 15 БПЛА – над Крымом, 7 – над Черным морем. Также по два беспилотника были уничтожены в Курской и Ростовской областях, и по одному – в Брянской и Белгородской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ в ходе спецоперации «Восток» уничтожила пункты управления в районах Великой Новоселки и Пречистовки. Женщина пострадала в результате массированной атаки беспилотников на Кубань, вызвавшей значительный ущерб в регионе. Минобороны сообщило об уничтожении девяти беспилотников над Азовским морем и Кубанью, что свидетельствует о высокой активности беспилотных аппаратов в этом районе.

    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

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    16 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян

    Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.

    Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.

    Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    15 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

    Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

    «Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».


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    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

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    16 февраля 2025, 00:59 • Новости дня
    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»

    Мэр Борисполя Борисенко пригрозил «очисткой» украинских властей военнослужащими

    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные могут устроить «очистку» власти на Украине, заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

    Видеообращение Борисенко опубликовала партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает ТАСС.

    Борисенко заявил, что в стране и на фронте происходят «странные и сложные» события, но это не мешает властям преследовать оппозицию. Борисенко подчеркнул, что обращается к высшему руководству Украины, включая парламент, кабинет министров и СНБО.

    «Пожалуй, власть заболела,» – отметил он, добавив, что единственным решением проблемы является «тотальная, глобальная очистка». «И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», – сказал он.

    Борисенко заявил, что и сам является военнослужащим вооруженных сил Украины. Также он представляет оппозиционную партию «Европейская солидарность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Экс-президенту Украины вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Также ему запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

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    15 февраля 2025, 03:30 • Новости дня
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot

    WSJ связала удар ЗРК Patriot по украинскому F-16 с решением Байдена «скрыть ключевую технологию» от Киева

    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    @ Bjorn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-16 украинских ВВС, разбившийся в августе 2024 года, мог быть сбит ошибочно системой ЗРК Patriot из-за отсутствия «ключевой технологии», которую США скрыли от Киева, пишет Wall Street Journal.

    «Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага», – пишет Wall Street Journal.

    Издание связывает инцидент с отсутствием тактической сети обмена данными Link 16, используемой для идентификации союзников и противников. Link 16 применяется в самолетах США и Европы и позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Газета со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка и другие источники пишет, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО не были оборудованы Link 16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot. Wall Street Journal заявляла, что крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    16 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Американец Мартиндейл призвал поставить Киевский режим на колени

    Американец Мартиндейл сравнил Киевский режим с фашистским и призвал его покорить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американец Дэниэл Мартиндейл выразил мнение, что руководство Киева следует поставить на колени, как это было сделано с Гитлером и его сторонниками в 1945 году, подчеркнув важность этой задачи.

    Американец Дэниэл Мартиндейл выразил мнение, что Киевский режим должен быть поставлен на колени так же, как это произошло с Адольфом Гитлером и его окружением в 1945 году, передает ТАСС. Он считает, что ситуация требует аналогичных мер для достижения справедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Мариндейл заявил, что на Украине воюют более ста латиноамериканских наемников, поддерживающих ВСУ. Также сообщалось, что Мартиндейл отметил падение боевого духа среди украинских боевиков. Он также рассказал о своих методах конспирации, которые использовал, помогая ВС России.

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    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    16 февраля 2025, 07:00 • Новости дня
    На Украине требования США сравнили с колониальным разделом Африки
    На Украине требования США сравнили с колониальным разделом Африки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Требования США к Украине, касающиеся передачи прав на минеральные ресурсы, напоминают колониальный раздел Африки, заявил высокопоставленный украинский советник.

    «Высокопоставленный украинский советник рассказал, что был ошеломлен масштабами того, что потребовала администрация (США)», – пишет Washington Post.

    Он сравнил требования США «с тем, как европейцы разделывали африканские колонии в XVIII веке». По его словам, если соглашение будет подписано, то права на разработку ресурсов Украины могут передать на десятилетия «без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что отклонил предложение США о подписании соглашения по передаче прав на минеральные ресурсы Украины, так как оно «не в интересах суверенной Украины».


    Коментарии (25)
    16 февраля 2025, 04:58 • Новости дня
    Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
    Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине», заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    Оценивая дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, Аддад заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине».

    В интервью BFMTV Аддад акцентировал внимание на том, что европейцам необходимо обходиться без опеки США в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Никто не может давать Европе уроки демократии, даже США», – подчеркнул он, добавив, что заявления американских представителей на конференции в Мюнхене должны стать сигналом к «пробуждению» для европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

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    14 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины

    Политолог Ткаченко: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму

    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заключение соглашения о потере территорий Украиной по аналогии с декларацией Самнера Уэллеса по Прибалтике выглядит сомнительно. Нынешняя ситуация отличается от того, что было в 1940 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Западу необязательно официально признавать утраченные Киевом территории.

    «Декларация Самнера Уэллеса, на которую ссылается Кит Келлог, – продукт предвоенной эпохи», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Москва и Берлин в 1939 году подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1940-м году были введены советский войска в страны Балтии. «Штаты никак не могли, да и не хотели влиять на ситуацию в регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Вашингтоне понимали, что СССР станет их союзником в борьбе с гитлеровской Германией, – добавил политолог. – Поэтому Штаты приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии, но при этом не признают это юридически».

    Как уточнил Ткаченко, Америка придерживалась этого курса вплоть до распада СССР. «Так, у американских дипломатов была инструкция не посещать Латвию, Литву и Эстонию, поскольку в ином случае это бы воспринималось как знак признания республик частью СССР», – указал эксперт.

    По его мнению, в заявлении спецпосланника Дональда Трампа «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Собеседник не исключает, что таким образом Соединенные Штаты дают понять Западу и Киеву: Украина в какой-то момент якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

    «Однако важно учитывать, что историческая ситуация совершенно иная, и аналогия, на мой взгляд, притянута за уши», – считает Ткаченко. Он объясняет: Донбасс и Новороссия – в отличие от Прибалтики – никогда не были суверенными государствами. «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – задается риторическим вопросом политолог. Российские власти внимательно изучат предложения Вашингтона, говорит он, добавляя при этом, что ориентироваться все же стоит на заявленные сделанные президентом США.

    «Тем не менее заявление спецпосланника свидетельствует о простой истине. Штаты преследуют личные интересы, и в Америке остается очень много людей, которые считают ослабление России стратегической целью. По их версии, чем быстрее они добьются своего, тем быстрее мы станем союзником Вашингтона в борьбе с Китаем», – заключил Ткаченко.

    Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. При этом он отметил, что Западу признавать этот документ будет не обязательно.

    В качестве примера Келлог привел декларацию, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики. «Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – заявил спецпосланник Трампа.

    Он подчеркнул, что вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным. Однако эта тема служит частью переговоров. Таким образом он согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который ранее назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

    Напомним, Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами. Вместе с тем Брюссель и Киев оказались напуганы развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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    14 февраля 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские войска окружили силы ВСУ под Двуречной

    Российские войска прорвали оборону ВСУ и окружили группировку под Двуречной

    Российские войска окружили силы ВСУ под Двуречной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

    Российские войска прорвали вторую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Двуречной в Харьковской области, сообщает ТАСС.

    По информации военного эксперта Андрея Марочко, после двух сосредоточенных ударов удалось развить наступление и продвинуться почти на один км. Это позволило российским силам сформировать клещи вокруг украинской группировки, находящейся между Двуречной и Западным.

    Марочко подчеркнул, что российские войска взяли под контроль почти все стратегические высоты в этом районе, что значительно осложняет положение украинских сил. Он добавил, что расстояние между передовыми порядками российских ударных групп сократилось до 2,5 км, что усиливает давление на ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что в механизированной бригаде Вооруженных сил Украины под Великой Новоселкой отсутствует техника. Вооруженные силы Украины пытались сорвать установку российского флага в Великой Новоселке.

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