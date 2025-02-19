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ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по украинским военным в Николаевке Черниговской области
В селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, полтора десятка украинских военнослужащих были ранены и ликвидированы в результате удара российских сил в селе Николаевка Черниговской области, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что украинские бойцы разместились на территории свинофермы, где их обнаружили российские дроноводы, которые нанесли удары с беспилотников при помощи гранат. Операция началась с точного попадания в дымоход.
Кроме ударов в Николаевке, российские войска также атаковали украинских военнослужащих в селах Тимоновичи и Гремячка, где те попытались расквартироваться в покинутых домах. Лебедев отметил, что обстрелы в этих районах проводились как из ствольной артиллерии, так и из минометов. В результате атаки была поражена позиция украинских военных в одном из домов, после чего они попытались покинуть здание.
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК на Украине.
Кроме того, российские войска нанесли удар из ОТРК «Искандер» по подразделению ВСУ у Боромли Сумской области.