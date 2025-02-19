Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

Самая опасная иллюзия, которая может овладеть нами сейчас, после переговоров в Саудовской Аравии, это иллюзия, что уже вот-вот всё закончится.

В действительности, переговоры – процесс долгий. Важный, нужный, но долгий. И до выхода на какое-то решение и подписание документов еще пройдет немало месяцев. И это будут сложные месяцы.

Война не закончена. Прямо сейчас наши люди сражаются на фронте. Мы должны быть готовы к тому, что враг сейчас будет действовать с особенной озлобленностью. Будут и массовые налеты дронов, и попытки терактов в наших городах.

Потому что кто виноват в том, что США решили стрясти с бывшей Украины репарации? Неужели сами граждане Украины? Ну, конечно, признаться себе в подобном они решительно не способны. Поэтому вымещать злость, досаду и отчаяние они будут на «клятых москалях». Особенно потому, что именно русские с 2004 года предупреждали граждан Украины, что дружба с Западом приведет к гибели страны.

Так что для нас с вами, обычных русских людей, не вовлеченных в большую международную политику, в моменте ничего не меняется. Всё как вчера, как год назад, как два года назад. Та же борьба, те же задачи. Мы по-прежнему должны помогать фронту, мы по-прежнему должны помогать нашим военным. Помнить о них каждый день. Понимать, что переговоры вообще стали возможны, потому что русский солдат совершил подвиг.

Знаете, ситуация сейчас, конечно, очень сильно отличается от тех дней, когда мы оставляли Херсон. Или когда в Харьковской области рухнул фронт. И наше настроение сильно изменилось.

С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

И хочется написать что-то вроде: «теперь, после переговоров, все будет иначе». Но нет, пока не будет.

Я снова скажу, что нам нельзя отчаиваться в дни поражений и не стоит слишком радоваться в дни побед.

Наш путь долог и труден.

Однако это верный путь, путь к настоящей победе, а иного нам не дано.

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