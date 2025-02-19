С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.14 комментариев
Путин заявил о координации с Европой атаки Киева на КТК
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.
Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.
Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.