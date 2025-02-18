Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.14 комментариев
Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом на переговоры между Россией и США.
Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК вызвана реакцией Украины на переговоры между Россией и США, сообщил Новак на совещании президента России с правительством, передает ТАСС.
Он также отметил, что действия Украины могут быть связаны с обсуждениями, прошедшими на Мюнхенской конференции.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.
Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).