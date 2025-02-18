Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США

Tекст: Валерия Городецкая

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК вызвана реакцией Украины на переговоры между Россией и США, сообщил Новак на совещании президента России с правительством, передает ТАСС.

Он также отметил, что действия Украины могут быть связаны с обсуждениями, прошедшими на Мюнхенской конференции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).