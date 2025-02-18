  • Новость часаReuters: Франция созовет новую встречу по Украине с ЕС и Канадой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Российские ученые изобрели лекарство из медуз для заживления ожогов
    Геростраты XXI века. Русофобия стала залогом экономического самоубийства
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК
    Атака украинских дронов снизила прокачку нефти по системе КТК на 40%
    На пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе
    Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерновых на уровне 55-57 млн тонн
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    18 февраля 2025, 20:19 • Новости дня

    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США

    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
    @ Алексей Давыдов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом на переговоры между Россией и США.

    Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК вызвана реакцией Украины на переговоры между Россией и США, сообщил Новак на совещании президента России с правительством, передает ТАСС.

    Он также отметил, что действия Украины могут быть связаны с обсуждениями, прошедшими на Мюнхенской конференции.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

    Коментарии (29)
    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 02:10 • Новости дня
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видеозаписи с приездом главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.

    В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.

    Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Коментарии (4)
    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

    Коментарии (4)
    18 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    Зеленский впервые сравнил Украину с Афганистаном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Зеленский в интервью немецкому каналу ARD заявил о возможности повторения судьбы Афганистана для Украины, если страна не получит поддержку Североатлантического альянса, передает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не может быть снят с повестки дня, так как это может привести к сценарию, аналогичному афганскому.

    «Нельзя просто убрать вопрос о членстве в НАТО с повестки дня. Так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0.», – заявил Зеленский.

    Вывод войск США из Афганистана был проведен при президенте Джо Байдене в 2021 году. Это привело к захвату страны «Талибаном» (движение находится под санкциями ООН). Тогда, по словам Зеленского, к «трагедии» привело «неуважение к человеческой жизни». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то прекращает что-то, не задумываясь, и очень быстро отступает», – заявил Зеленский.

    При этом ранее Зеленский призывал не сравнивать Украину с Афганистаном.

    Коментарии (20)
    18 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине

    Рубио подтвердил возможность снятия санкций с России в случае урегулирования на Украине

    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции, если конфликт на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналистов о введенных против Москвы рестрикциях Рубио подчеркнул, что все санкции являются следствием украинского конфликта, и для его завершения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. По его словам, «все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

    Он также отметил, что Евросоюзу придется вступить в переговоры, поскольку у них тоже имеется ряд санкций против России. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», – добавил Рубио.

    Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

    Коментарии (14)
    17 февраля 2025, 22:44 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить возврат в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо наложить запрет для возврата на российский рынок для западных компаний, которые выделяли деньги украинской армии, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

    Такие компании не должны иметь возможность снова зарабатывать на российском рынке, они ушли из России, раскритиковав ее политику, и теперь хотят вернуться без последствий, пояснил парламентарий ТАСС.

    Необходимо также вводить повышенные пошлины на западные товары, производство которых освоено в России, и жесткие требования по локализации для других продуктов. В качестве примера он привел китайскую компанию Haval, которая обязана с каждым годом увеличивать долю производимых в России деталей.

    «Дать вернуться просто так – это неуважение. В первую очередь – к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России все было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать, – сказать им: «Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Bershka возвращается. Сворачивайтесь», – сказал депутат.

    На ваш взгляд
    Надо ли разрешить западным брендам возвратиться в Россию?





    Результаты
    4 комментария

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные бренды могут вернуться на российский рынок на конкурентной основе, что будет выгодно для отечественных потребителей.

    Коментарии (18)
    18 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

    По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».

    Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обсуждали целый комплекс проблемных вопросов в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Захарова подтвердила начало диалога, отметив, что он был инициирован руководством обеих стран, передает ТАСС. Диалог затрагивает вопросы, накопившиеся не только за последние три года, когда контакты были практически прерваны, но и за все предыдущие годы, добавила она.

    Захарова подчеркнула, что нормальные контакты между странами практически отсутствовали по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», – заявила дипломат.

    Спикер МИД сообщила, что о том, как проходили переговоры и какие темы были затронуты, расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление перед прессой запланировано по итогам мероприятия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Напомним, делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров.

    Коментарии (4)
    18 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств

    Рубио: Россия и США договорились вернуть прежнюю численность дипсоставов посольств

    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США приняли решение восстановить прежнюю численность дипломатического персонала в посольствах, сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

    Как пишет Associated Press, Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения о восстановлении прежней численности дипломатических составов в посольствах в Москве и Вашингтоне, передает ТАСС.

    Госсекретарь Рубио подчеркнул важность активной работы дипломатических представительств, которые должны нормально функционировать для обеспечения возможности продолжения двусторонних контактов. Он отметил: «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты».

    Напомним, Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

    Коментарии (29)
    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Коментарии (5)
    Главное
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам
    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
    Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров там РФ и США
    Автоэксперт объяснил сокращение числа пьяных за рулем возросшей культурой водителей
    Проект о минимуме баллов по русскому языку для детей мигрантов скорректировали
    Французский парламент отклонил запрет на бензиновые автомобили с 2035 года
    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу

    Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

    Американские бренды одежды уже прощупывают почву, чтобы вернуться в торговые центры России. Следом начнут возвращаться и все остальные – и McDonalds, и Visa с Mastercard, и западные автоконцерны, и производители техники. Кто придет в Россию первым, а у кого возникнут сложности с возвратом? Кого в России ждут с распростертыми объятиями, а для кого мест уже нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы

    Срочное совещание евролидеров, которое собрал у себя президент Франции в свете «предательства» США, завершилось провалом. По вопросу отправки миротворцев на Украину собрание раскололось, по остальным вопросам достигло «минимального прогресса», никаких заявлений по итогам встречи не принято, а Макрон даже не вышел к прессе. В Европе царит уныние. Но что огорчило ее больше всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

    По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов. Что это за интересы? И есть ли «подводные камни» для Москвы в сотрудничестве с правительством Ахмеда Шараа? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............