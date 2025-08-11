Почему против России не работают санкции и ультиматумы

Никакие ультиматумы России – ни трамповские, ни чьи-то еще – никогда не сработают. По многим причинам, но главное – из-за разницы философско-гуманитарных оснований политической культуры у нас и в США.

Трансгуманизм, трансгендерность, трансмигрантность

Идеи трансгуманизма обычно ассоциируются с жанром киберпанка, где люди модифицируют свое тело разными гаджетами, заменяют себе руки-ноги на высокотехнологичные протезы, меняют сердца и почки на кибернасосы, а отдельные участки мозга – на внутричерепные компьютеры. Но это только внешняя, эстетическая сторона. Трансгуманизм – это также и образ мышления. Мышления в механической парадигме. Словно весь мир во всем его разнообразии и сложности – это просто одни большие заведенные механические часы, которые можно в любой момент остановить, разобрать, перебрать, собрать заново, завести, и они будут работать как прежде, а то и лучше.

Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением этого трансгуманистического мышления. Точно так же, как предшествующая ему политика Байдена – трансгендерная – олицетворяла этот же трансгуманизм в отношение пола. Словно любой пол можно скачать в интернете и поменять, когда закончится лицензия. Все тот же трансгуманизм в Европе олицетворяет миграционная политика. Словно можно вырвать человека из его западноафриканской среды, культуры и социальных связей, назвать «немцем» – и в тот же момент он превратится в добропорядочного бюргера, который будет закусывать пиво баварской колбаской.

Трансгуманизм, который укоренился в регионе Евроатлантики, проявляется и в других причудливых формах. Например, принятие законов без переходного периода. Будто закон – это какой-то софт, который устанавливается в голову и начинает немедленно работать в момент введения цифрового активационного ключа. Словно человек – автомат, и ему не надо полностью менять многие жизненные привычки, чтобы теперь соответствовать этим новым правилам жизни. Или в западных традициях миротворчества, когда тот же Дональд Трамп 5 февраля объявил о намерении выселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточный курорт. Так, будто для палестинцев земля их предков ничего не значит, там нет могил их родителей, и они к ней ничего не чувствуют.

Ничего удивительного в том, что частью этого мышления – дискретного, механического, трансгуманистического – является абсурдный ультиматум. Серьезно, ведь все, что надо сделать для мира, по их мнению – это просто подписать какие-то заполненные бумаги! Может поэтому их «часы» лихорадочно колеблются между апокалиптическими «без пяти минут полночь» и унылым «полшестого», когда президентская администрация США показывает свою полную внешнеполитическую немощь?

Цисгуманизм

В противоположность этому, российская мысль во многом игнорирует трансгуманистические идеалы и привычки мышления и находится по эту сторону гуманизма. Для нас любое состояние не является самостоятельным. Оно – производная от длительных условий, обеспечивающих появление этого состояния, и определяет далеко идущие последствия. Эту цепочку причин и последствий нельзя разорвать без тяжелых последствий. Скажем, нельзя просто так разобрать человеческое тело на органы, пересобрать и ждать, что человек снова оживет. Это не движок от автомобиля. Или, например, демографию нельзя восстановить приказами или угрозами – нужна сложная, системная и длительная работа по восстановлению или созданию новых условий, по отношению к которым положительная демография будет эффектом и закономерным следствием.

На этом построена и вся китайская философия. По фэншую человек не должен просыпаться по будильнику и засыпать по какому-нибудь гипотетическому «засыпальнику». Вхождение в сон – это процесс, который начинается с того, что он отказывается от телефона за два часа до сна, проветривает комнату, пьет зеленый чай, освежает свою постель – и у него больше нет выбора, кроме как уснуть. И процесс пробуждения точно так же не будет быстрым, будет иметь длительные стадии пробуждения. Это не просто гигиена – это образ мышления и самой жизни. Так во всем: в организации своего режима, в организации ритмов социальной жизни, в мировой экономике, в политике, в смене элит, в международных делах. В Тайвань не вторгаются по той же причине – создают условия, чтобы у Тайваня не осталось выбора вернуться в состав Китая. По всем законам Лао-цзы, Сунь-цзы и Гуй Гу Цзы.

Наша политическая культура хотя и наследует многие западные традиции трансгуманизма, тоже во многом определяется «цисгуманистическими» основаниями. Именно поэтому законы имеют переходный период, могут довольно быстро устаревать и вообще имеют некий «срок жизни», после чего существуют только номинально и имеют статус скорее благого пожелания. Или поэтому традиции всегда были важнее, чем инновации. Они всегда спасают нас в тяжелые времена, а инновации нередко эти тяжелые времена и создают. Может поэтому и четырехлетний срок президентства у нас не приживается, отвергает его земля русская: не можем мы трансгуманистически прекратить полномочия одного президента, отбросить достижения его правления, с головой окунуться в новую повестку и думать, что у этого не будет последствий.

Столкновение цивилизаций

Конец истории Фукуямы так и не наступил. И конца нашей цивилизации не предвидится. Потому что с точки зрения цисгуманизма ни у истории, ни у цивилизации нет никакого конца. Они бесконечны. И поэтому не существует никаких быстрых решений, которые могут поворачивать историю и в одночасье прекращать такие сложные процессы, как СВО.

Специальную военную операцию никто не затевал тайно в подвалах, как это принято считать в Белом доме и западных мейнстримных СМИ – она стала результирующим эффектом сложных и длительных процессов, которые определили ее неизбежность. Отдельным из этих процессов тридцать лет, другим – больше трех сотен, третьи разменяли тысячелетие. Поэтому и концом СВО должны быть не наспех подписанные бумаги, комфортные для четырехлетнего имиджа Дональда Трампа, а продолжительный мир, который снимет с последующих поколений россиян задачу снова возвращаться к этой проблеме.

Да, можно угрожать санкциями, стопроцентными пошлинами, но это все дискретные меры – меры, придуманные трансгуманистами. И они не работают именно потому, что тут у нас в Евразии цисгуманистические среды и процессы. Русский и индус, которые ведут экспортно-импортные дела всю свою жизнь, не прекратят сотрудничать с выключением рубильника. Они просто начнут искать, в какой другой юрисдикции им теперь заключать договоры, какими путями переводить деньги и в какой новой логистике отправлять товары. Возможно, в таких делах голову сломаешь: договоры подписаны в Казахстане, деньги идут через Непал, а везут товары вообще через Турцию – но это живая экономическая ткань конкретных людей и конкретные судьбы, а не кадавр, слепленный алхимиками, который реагирует на «сильные сигналы», идущие из «Вашингтон Пост» прямо в неокортекс. Мы тут вам не винтики, друзья.

Угрозы санкциями и пошлинами в свете ультиматумов Трампа выглядят не опасностью, а докучливостью. И примерно всеми так и считываются. Еще одни санкции и еще одни угрозы «до кучи». Хотите выстраивать с нами диалог – это возможно. Но для начала вам надо научиться вести его по эту сторону гуманизма.