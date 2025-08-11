Мировые цены на нефть продолжили снижение предыдущей недели

Tекст: Мария Иванова

Цена октябрьского фьючерса на марку Brent по состоянию на 8:47 снижалась на 0,51% – до 66,25 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,64%, до 63,47 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам прошлой недели цены на Brent упали на 4,42%, а WTI – на 4,61%.

Эксперты ждут запланированную на этой неделе встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Первоначальная реакция рынков – снижение цен на золото и нефть – подчеркивает оптимистичный настрой на прорыв в переговорах», – цитирует Bloomberg рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Ченя.