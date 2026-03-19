Новосибирский губернатор заявил об отсутствии в регионе проблем с молоком и мясом

Глава Новосибирской области Травников: Проблем с молоком и мясом в регионе нет

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Несмотря на масштаб заболевания, это небольшая доля общего производства Новосибирской области (...) никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится», передает «Интерфакс».

Губернатор отметил, что наличие продовольствия на оптовых базах и в торговых сетях, а также сроки поставки находятся под постоянным контролем региональных властей. Таким образом, жители региона могут быть уверены в стабильности поставок основных продуктов.

Ранее Травников напомнил, что забой скота – это строгая, но необходимая ветеринарная мера, позволяющая предотвратить дальнейшее распространение заболеваний и защитить экономику животноводства. Он пообещал дополнительные меры социальной поддержки для граждан, пострадавших в результате вынужденных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири. В понедельник в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза.

Накануне власти объявили о выделении 200 млн рублей на компенсации хозяйствам, пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области, и начале выплат владельцам ЛПХ.