Минсельхоз обещал поддержку пострадавших хозяйств Новосибирской области

Минсельхоз рассказал о поддержке пострадавших хозяйств Новосибирской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минсельхоз России сообщил, что пострадавшим хозяйствам Новосибирской области будет оказана вся необходимая поддержка. В регионе работает специальная рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя министра сельского хозяйства Романа Некрасова. Эксперты анализируют ситуацию со вспышками пастереллеза, контролируют мероприятия по локализации очагов и проводят встречи с пострадавшими хозяйствами.

Сергей Данкверт отметил, что принимаемые меры крайне важны, но подчеркнул недостаточность своевременной и полной работы местных властей. Наряду с ликвидацией последствий одной из ключевых задач названо оперативное возмещение ущерба. На эти цели выделено около 200 млн рублей, компенсации уже получили свыше 20 собственников, а выплаты начнут поступать владельцам ЛПХ с завтрашнего дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири. В понедельник в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза.

Накануне власти региона сообщили, что жители Новосибирской области, потерявшие скот, смогут получить компенсации в полном объеме вне зависимости от соблюдения санитарных норм.



