Сенатор Колумбии Урибе скончался спустя два месяца после покушения

Tекст: Дарья Григоренко

Она написала на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ): «Покойся с миром, любовь моя. Я позабочусь о наших детях», передает ТАСС.

Врачи больницы заявили, что состояние Урибе резко ухудшилось 9 августа из-за кровоизлияния в центральную нервную систему. За время его пребывания в клинике было проведено несколько операций, однако спасти сенатора не удалось.

Покушение произошло во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы, где по политику открыли огонь. Две пули попали Урибе в голову. Стрелявший оказался подростком, который был задержан сразу после нападения, впоследствии были арестованы еще пять человек, подозреваемых в причастности к организации преступления.

В октябре прошлого года Урибе заявил о намерении участвовать в президентских выборах и баллотироваться от правой оппозиционной партии «Демократический центр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Буэнос-Айресе полицейские сорвали покушение на экс-президента Колумбии Альваро Урибе.