Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Сенатор Колумбии Урибе скончался спустя два месяца после покушения
Колумбийский сенатор Мигель Урибе скончался в отделении интенсивной терапии, где находился после покушения, совершенного 7 июня. О его смерти сообщила супруга политика Мария Клаудия Тарасона.
Она написала на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ): «Покойся с миром, любовь моя. Я позабочусь о наших детях», передает ТАСС.
Врачи больницы заявили, что состояние Урибе резко ухудшилось 9 августа из-за кровоизлияния в центральную нервную систему. За время его пребывания в клинике было проведено несколько операций, однако спасти сенатора не удалось.
Покушение произошло во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы, где по политику открыли огонь. Две пули попали Урибе в голову. Стрелявший оказался подростком, который был задержан сразу после нападения, впоследствии были арестованы еще пять человек, подозреваемых в причастности к организации преступления.
В октябре прошлого года Урибе заявил о намерении участвовать в президентских выборах и баллотироваться от правой оппозиционной партии «Демократический центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Буэнос-Айресе полицейские сорвали покушение на экс-президента Колумбии Альваро Урибе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ