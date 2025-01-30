CBS: Пилоты упавшего в США самолета могли не заметить вертолет

Tекст: Вера Басилая

Источники CBS сообщили, что пилоты пассажирского самолета, упавшего близ Вашингтона, могли не видеть приближающийся военный вертолет из-за того, что лайнер находился всего в нескольких сотнях футов от земли на последних этапах перед посадкой, передает ТАСС.

Эксперт по безопасности на транспорте Роберт Самвалт отметил, что самолет исчез с радаров на высоте около 300 футов. Самолет был близко к взлетно-посадочной полосе, и пилоты сосредоточились на посадке, и не следили за другими воздушно-транспортными средствами.

Вопрос также заключается в том, на чем был сосредоточен экипаж вертолета в тот момент.

Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение. Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.

Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.