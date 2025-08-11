Губернатор Хоценко: Число сотрудников ОПК в Омской области удвоилось с 2022 года

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы Омской области, до 2022 года на 16 предприятиях работали 20 тыс. человек, сейчас штат превышает 40 тыс. человек и продолжает расти, передает ТАСС.

Хоценко подчеркнул, что оборонная промышленность региона находится «на подъеме», а увеличение занятости в этом секторе влияет и на рост заработных плат в других отраслях экономики. «Сегодня у нас оборонка на подъеме. Если у нас до 2022 года 16 предприятий было 20 тыс. человек, то сегодня уже свыше 40 тыс. человек, и мы растем. И в том числе оборонка сегодня и зарплаты тянет за собой в остальных отраслях экономики», – заявил губернатор.

Глава региона отметил, что тенденция роста в оборонном секторе не будет постоянной, поэтому в Омской области запускают новый инвестиционный цикл и реализуют крупные проекты с участием компаний «Газпром нефть», группы компаний «Титан» и тепличных хозяйств. Средняя зарплата в регионе выросла почти на 18%, и, по словам Хоценко, зарплаты становятся конкурентоспособными, что привлекает специалистов, ранее уезжавших работать в другие регионы.

Ранее Путин отметил рост промышленного производства в Омской области и рост зарплат в регионе.