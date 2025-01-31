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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 11:59 • Новости дня

    Спасатели начали извлечение обломков после крушения в Вашингтоне

    Стало известно о планах поднять обломки самолета и вертолета после крушения в Вашингтоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.

    В пятницу следователи планируют продолжить работы по извлечению обломков двух воздушных судов, которые столкнулись в Вашингтоне, передает Reuters.

    В результате аварии погибли 67 человек. На месте катастрофы обнаружены черные ящики самолета American Airlines, который упал в реку Потомак после столкновения с армейским вертолетом Black Hawk. В пятницу водолазы предпримут попытки извлечь оставшиеся части летательных аппаратов.

    Национальный совет по безопасности на транспорте изучает запись переговоров в кабине и данные полета самолета CRJ700, на борту которого находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли при крушении. Также погибли трое членов экипажа вертолета.

    Причина столкновения пока не установлена, известно только, что инцидент произошел, когда региональный самолет пытался приземлиться в аэропорту имени Рональда Рейгана. Военные сообщили, что максимальная высота маршрута вертолета составляет 61 метр, но возможно, он летел выше. Столкновение произошло на высоте около 300 футов, согласно данным FlightRadar24.

    Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп бездоказательно предположил, что усилия по разнообразию, продвигаемые демократами, могли сыграть свою роль в происшествии. Его комментарии вызвали критику со стороны демократических лидеров, таких как Эл Шарптон, который подчеркнул, что важно сосредоточиться на семьях погибших, а не политизировать трагедию.

    Среди погибших были граждане России, Китая, Германии и Филиппин, а также жители Канзаса, откуда вылетел пассажирский рейс. Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин сообщил Reuters, что более половины тел жертв было найдено к четвергу.

    К пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.

    Ранее сообщалось, что эксперты предупреждали о перегруженности воздушного пространства.

    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

    Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой. К столкновению пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

    «В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

    Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

    «Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

    Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

    Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (8)
    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы

    Минтранс США: Вертолет и самолет следовали стандартными схемами в момент авиакатастрофы под Вашингтоном

    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными маршрутами во время катастрофы над Вашингтоном.

    На брифинге, проведенном Даффи, было отмечено, что военный вертолет и гражданский самолет выполняли свои полеты в полном соответствии с установленными стандартными схемами, передает РИА «Новости».

    Даффи подчеркнул, что вертолет следовал типичной траекторией, которую часто можно наблюдать в районе округа Колумбия. «Если вы живете в районе округа Колумбия, вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером», – сказал министр.

    Ранее спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека. Позже NBC сообщил, что тела более 30 человек обнаружены в реке Потомак после столкновения пассажирского лайнера с военным вертолетом в Вашингтоне.

    Коментарии (15)
    30 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявляют о вероятном отсутствии выживших.

    Власти округа Колумбия сообщили, что в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана выживших, по предварительным данным, нет, передает ТАСС. Глава пожарной службы округа Джон Доннелли заявил на пресс-конференции: «На данный момент мы считаем, что выживших нет».

    Спасательные службы обнаружили тела 28 погибших в результате катастрофы, среди них один член экипажа вертолета.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

    Коментарии (5)
    30 января 2025, 22:52 • Новости дня
    NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом

    NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту имени Рейгана на момент авиакатастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

    Издание со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пишет, что один из диспетчеров вел сразу несколько задач, управляя координацией движения вертолетов и посадкой самолетов, передает РИА «Новости».

    Нехватка диспетчерского персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты. Это значит, что они не всегда могут слышать друг друга, что создает дополнительные риски. Газета пишет, что проблема с дефицитом диспетчеров наблюдается по всей США.

    По данным издания, в сентябре 2023 года в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как норматив составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю, проводя на смене по десять часов.

    Федеральное управление гражданской авиации пока не дало официальных комментариев по поводу ситуации.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Эксперты заявили, что пилоты пассажирского самолета могли не заметить приближающийся военный вертолет.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    30 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США уже установили контакт с Россией в вопросе передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что американская сторона уже вступила в контакт с Россией по вопросу передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает ТАСС. Он подтвердил это в ответ на вопрос корреспондента, сказав: «Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией».

    Американский лидер подчеркнул готовность США оказать помощь в процессе передачи останков на родину.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    31 января 2025, 04:59 • Новости дня
    Вертолет в Вашингтоне помешал посадке самолета за день до катастрофы

    За сутки до авиакатастрофы вертолет мешал посадке рейса Republic Airways

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Republic Airways из Хартфорда в Вашингтон столкнулась с препятствием при посадке – вертолет вынудил самолет уйти на второй круг.

    За день до трагической авиакатастрофы в Вашингтоне, вертолет помешал посадке рейса авиакомпании Republic Airways, передает The Washington Post. Самолет, следовавший из Хартфорда, штата Коннектикут, был вынужден уйти на второй круг из-за внезапного появления вертолета на его пути.

    Вечером 29 января пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись возле вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из Канзаса, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых были участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Вертолет перевозил троих военнослужащих.

    После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Из воды были извлечены тела 28 погибших, и власти не рассчитывают найти выживших. Среди жертв оказались чемпионы мира по фигурному катанию в парах из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР, Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контакте с Россией по вопросу передачи останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смена диспетчеров в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

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    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Песков подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в США

    Песков сообщил о гибели известных российских фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он выразил соболезнования родным погибших.

    Песков отметил, что это печальные данные, которые, к сожалению, подтверждаются. Он подчеркнул: «Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет планов по контактам между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на авиакатастрофу. Он добавил: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

    Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе. Песков заявил: «Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе».

    Напомним, несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, на борту которого также находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, и спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях.

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    30 января 2025, 19:04 • Новости дня
    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель фигуристов в США в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В авиакатастрофе над Вашингтоном погибли шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова, заявил директор спортивного клуба американского города Дуг Зегибе.

    Зегибе отметил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли шестеро фигуристов и двое тренеров из спортивного клуба в Бостоне. Среди погибших оказались чемпионы мира по парному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает РИА «Новости».

    Директор спортивного клуба сообщил на брифинге: «Шесть – это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов». Отмечено, что сын Шишковой и Наумова на борту не находился.

    Шишкова и Наумов, по словам Зегибе, присоединились к клубу в 2017 году и пользовались большим уважением в спортивном сообществе. Директор подчеркнул, что утрата станет тяжелым ударом для всех, кто был знаком с погибшими.

    Как стало известно, на борту также летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая также занималась тренерской деятельностью.

    Ранее Channel2 NOW сообщал, что на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном, находились восемь фигуристов. По информации СМИ, это Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

    В четверг Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, на борту которого находились фигуристы, их семьи и тренеры.

    Напомним, в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане. Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

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    30 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет назвал опытным экипаж столкнувшегося с самолетом вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был «довольно опытным».

    В обращении, опубликованном в аккаунте министерства обороны США в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, обладал значительным опытом и использовал приборы ночного видения, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Пентагон проводит активное расследование инцидента.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    30 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Фигурист Наумов вернулся домой до авиакатастрофы под Вашингтоном

    Стало известно о возвращении фигуриста Наумова домой рейсом 27 января

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Наумов, сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, вернулся домой 27 января, в то время как его родители находились на борту самолета, разбившегося в Вашингтоне.

    Максим Наумов, сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, благополучно вернулся в США рейсом 27 января, сообщает ТАСС. На борту упавшего самолета в Вашингтоне находились его родители и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

    Евгения Шишкова и Вадим Наумов, победители чемпионата мира 1994 года, строили успешную карьеру в парном катании, завоевывая медали на мировых и европейских первенствах. С 1998 года они проживают в США, где занимаются тренерской работой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, в результате которого погибли все пассажиры. Авиаэксперт назвал возможной причиной катастрофы человеческий фактор и плохие погодные условия. Ассоциация фигурного катания США подтвердила наличие спортсменов на борту разбившегося самолета.


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    31 января 2025, 08:04 • Новости дня
    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США

    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

    При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.

    Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.

    По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.

    Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.

    Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.

    Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

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    30 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    Как сообщает ТАСС, во время выступления Трампа в Белом доме журналисты задали ему вопрос, был ли у него какой-либо контакт с Путиным по поводу авиакатастрофы. Президент США ответил: «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]».

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    31 января 2025, 03:13 • Новости дня
    Черные ящики разбившегося в Вашингтоне самолета отправили на экспертизу

    Самописцы упавшего в Вашингтоне самолета направили на расшифровку в NTSB

    Tекст: Денис Тельманов

    Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки на экспертизу.

    Телекомпания ABC сообщила о том, что черные ящики самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, были найдены и направлены на экспертизу. Эти устройства, известные как бортовые самописцы, будут изучены специалистами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

    Самописцы играют важную роль в расследовании авиакатастроф, поскольку содержат критически важную информацию о полете, включая данные о параметрах самолета и записи разговоров пилотов. Такие данные помогают выяснить причины крушения и предотвратить подобные инциденты в будущем.

    Крушение произошло в среду и привлекло внимание множества экспертов и следователей. Найденные черные ящики могут стать ключом к разгадке причин трагедии, которой сейчас активно занимаются компетентные органы и специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

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