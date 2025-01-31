В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Спасатели начали извлечение обломков после крушения в Вашингтоне
Стало известно о планах поднять обломки самолета и вертолета после крушения в Вашингтоне
В Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.
В пятницу следователи планируют продолжить работы по извлечению обломков двух воздушных судов, которые столкнулись в Вашингтоне, передает Reuters.
В результате аварии погибли 67 человек. На месте катастрофы обнаружены черные ящики самолета American Airlines, который упал в реку Потомак после столкновения с армейским вертолетом Black Hawk. В пятницу водолазы предпримут попытки извлечь оставшиеся части летательных аппаратов.
Национальный совет по безопасности на транспорте изучает запись переговоров в кабине и данные полета самолета CRJ700, на борту которого находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли при крушении. Также погибли трое членов экипажа вертолета.
Причина столкновения пока не установлена, известно только, что инцидент произошел, когда региональный самолет пытался приземлиться в аэропорту имени Рональда Рейгана. Военные сообщили, что максимальная высота маршрута вертолета составляет 61 метр, но возможно, он летел выше. Столкновение произошло на высоте около 300 футов, согласно данным FlightRadar24.
Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп бездоказательно предположил, что усилия по разнообразию, продвигаемые демократами, могли сыграть свою роль в происшествии. Его комментарии вызвали критику со стороны демократических лидеров, таких как Эл Шарптон, который подчеркнул, что важно сосредоточиться на семьях погибших, а не политизировать трагедию.
Среди погибших были граждане России, Китая, Германии и Филиппин, а также жители Канзаса, откуда вылетел пассажирский рейс. Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин сообщил Reuters, что более половины тел жертв было найдено к четвергу.
К пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.
Ранее сообщалось, что эксперты предупреждали о перегруженности воздушного пространства.