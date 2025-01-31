АР: Эксперты предупреждали о катастрофе из-за перегруженного неба Вашингтона

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Associated Press, эксперты в области авиации уже давно предупреждали о возможности катастрофы из-за перегруженного воздушного пространства над Вашингтоном. Эти опасения подтвердились, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в столице США.

«Это была катастрофа, которая ждала своего часа», – заявил Росс Эймер, отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines. Он отметил, что перегруженность систем была очевидна многим опытным специалистам, передает ТАСС.

Опрошенные AP эксперты подчеркивают, что даже при идеальных погодных условиях посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана может быть сложной из-за большого количества воздушных судов. Изначально этот аэропорт был рассчитан на пассажиропоток до 15 млн человек в год, однако сейчас он обслуживает более 26 миллионов.

Трагедия произошла вечером 29 января, когда самолет авиакомпании American Airlines, прилетевший из штата Канзас, и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе над Вашингтоном. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на вертолете – по меньшей мере трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, и власти не надеются найти выживших.

По данным газеты The Wichita Eagle, среди пассажиров самолета были члены юниорской сборной США по фигурному катанию, включая чемпионов мира по фигурному катанию в парах из России Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контактах с российской стороной для передачи останков погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.