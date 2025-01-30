Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
Посольство России заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном, и сообщило что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на Родину, следукет из заявления дипведомства.
«Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину», – следует из заявления посольства России в Telegram-канале дипведомства.
Коллектив посольства выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами катастрофы. В настоящее время ожидается получение информации от Государственного департамента о погибших россиянах.
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Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России и выразил соболезнования их семьям.
Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана.
На борту самолета находились 64 человека, среди них чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также другие россияне.
Трамп сообщил, что при столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном никто не выжил.