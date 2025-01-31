Пентагон засекретил имя погибшего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны США сообщил о засекречивании имени третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, передает РИА «Новости».

Имя сохраняется в тайне по просьбе семьи погибшего. Ранее были опубликованы данные о двух других членах экипажа: это сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

Сержант О'Хара, которому было двадцать восемь лет, считается погибшим, но его идентификация еще не завершена. Старшина Ивс, тридцатидевятилетний житель Мэриленда, также числится среди погибших, но его останки еще не найдены.

Между тем, глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли сообщил журналистам, что власти идентифицировали 28 жертв катастрофы. Всего извлечено 41 тело. Доннелли добавил, что информация о гибели уже передана 18 семьям пострадавших. Он также отметил, что самолет необходимо поднять из воды для завершения поисков.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

Между тем, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта.

Эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.