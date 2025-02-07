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Из реки Потомак извлекли обломки столкнувшегося с гражданским лайнером военного вертолета
Обломки военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета извлекли из реки Потомак
Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines, в результате чего погибли 67 человек, подняты из реки Потомак и будут доставлены в место дальнейшего расследования.
Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, который столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли 67 человек, были извлечены из реки Потомак, передает NBC. По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), обломки будут загружены на баржу и направлены на охраняемый объект. Продолжаются поиски правого двигателя и хвостового ротора вертолета.
Столкновение произошло 29 января, когда самолет компании American Airlines направлялся в Национальный аэропорт им. Рейгана. На борту рейса находились участники чемпионата США по фигурному катанию 2025 года, проходившего в Уичито, Канзас. Из 67 человек, погибших в катастрофе, 28 были связаны с фигурным катанием.
Вертолет, на котором находились трое человек, выполнял тренировочную миссию из Форта Белвуар в Вирджинии.
NTSB продолжает расследование причин столкновения. Агентство установило, что вертолет летел на высоте 300 футов, что на 100 футов выше разрешенного уровня в 200 футов по федеральным авиационным правилам. Для подтверждения данных о траектории полета необходимы дополнительные сведения с обломков Black Hawk.
Также были извлечены и отправлены на анализ в лабораторию два черных ящика самолета: регистратор данных полета и регистратор голосов в кабине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Black Hawk превысил допустимую высоту полета в районе аэропорта Вашингтона, что привело к столкновению с самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines.
На этой неделе спасатели завершили операцию по извлечению останков всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.
Между тем армия США опубликовала имя третьего погибшего в катастрофе военнослужащего – капитана Ребекки Лобах, которая служила офицером авиации с 2019 года и имела несколько наград.