США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

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СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине Arkansas Army National Guard
В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение ракеты Storm Shadow, использование которых наряду с HIMARS заставило ВС РФ пересмотреть некоторые подходы к обороне. Как новые боеприпасы повлияют на ход конфликта?  Подробности...
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    Передача ВСУ ракет ATACMS изменит оборонительную стратегию ВС России
    СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине
    		  
    3 июля 2023, 09:12
    Фото: Arkansas Army National Guard
    Текст: Евгений Поздняков

    В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение ракеты Storm Shadow, использование которых наряду с HIMARS заставило ВС РФ пересмотреть некоторые подходы к обороне. Как новые боеприпасы повлияют на ход конфликта?

    Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.

    Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.

    Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.

    Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий. Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым.

    «ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от модификации.

    Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильностью: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.

    «Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.

    «В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.

    «Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.

    «Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – подчеркивает Бижев.

    «К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.

    «Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – отмечает Бижев.

    «В целом ракеты ATACMS выглядят более серьезной угрозой, чем британские Storm Shadow.

    Из наших систем с ними могут бороться только С-300ПМУ-2, С-400, «Бук-М3» и С-300В4. Запускаются ATACMS с HIMARS или M270 MLRS. Таким образом, надобность в дополнительных пусковых установках отпадает», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Это также существенно усложняет процесс противодействия данным ракетам, поскольку обе перечисленные машины достаточно мобильны и способны развертываться в считанные минуты. Поэтому относиться к возможности предоставления ВСУ ATACMS следует с настороженностью. Готовиться к новой угрозе надо прямо сейчас», – отмечает собеседник.

    «В принципе, переоценка стратегии обороны ВС РФ в случае передачи противнику ATACMS не будет сильно отличаться в сравнении с той стратегией, которую мы выбрали для противодействия HIMARS. С тех пор мы выработали четкий алгоритм действий, который применяется после каждого увеличения возможного радиуса поражения ВСУ. То же самое было и со Storm Shadow», – подчеркивает эксперт.

    «В первую очередь, конечно, необходимо отодвинуть границу ближнего тыла российской армии. Учитывая дальность стрельбы ATACMS, подразделения и штабы придется перемещать вглубь. Конечно, это увеличит протяженность логистических цепей, с чем необходимо смириться. Нужно научиться приспосабливаться к новым обстоятельствам», – отмечает Кнутов.

    «Кроме того, важно провести серьезную работу по рассредоточению подразделений ВС РФ. Грубо говоря, необходимо «дробить» наши группы на более мелкие формирования, что сделает обстрелы для противника невыгодными. К сожалению, мы пережили горький опыт уничтожения лагеря российских солдат в Макеевке. Подобного во второй раз допустить нельзя», – акцентирует собеседник.

    «Еще один важный компонент подготовки к столкновению с ATACMS – усиление защиты системами ПВО важных логистических объектов и крупных городов. Сейчас ведутся работы по прикрытию Севастополя. Помимо этого, необходимо обезопасить движение по мостам и создавать альтернативные логистические маршруты. Уже сейчас нужно заняться возведением понтонных переправ. В общем, не стоит ждать, пока Пентагон официально объявит о передаче ATACMS Украине. Лучше к этому активно готовиться», – резюмирует Кнутов.

     
     
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