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ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
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Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
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Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.
Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.
Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».
Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».
Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.
Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара
Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара
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Страны Запада не верят, что при определенных условиях конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса выльется в нанесение превентивного ядерного удара, но такое может случиться, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил о необратимых законах войны. Например, если Запад начнет поставки ядерного оружия Киеву, России придется нанести превентивный удар. По словам политика, на Западе не осознают этого и считают, что до этого не дойдет. Однако Медведев заверил, что «дойдет, при определенных условиях», передает ТАСС.
Замглавы Совбеза выразил мнение, что США, накачивая Киев оружием, действуют в своих интересах: сами не воюют, но зарабатывают деньги, параллельно пытаясь уничтожить «многовекового врага». В то же время, говоря о действиях Евросоюза в данной ситуации, Медведев выразил мнение, что «Европа сошла с ума».
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
По мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».
В Германии призвали Россию «забрать Украину целиком»
Читатели издания Die Welt предложили России «забрать Украину целиком», дабы не брать ее под крыло европейских стран
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на предложенные зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым варианты исчезновения Украины.
Отмечается, что многих пользователей напугала перспектива перехода украинской территории под юрисдикцию европейских стран, подчеркнув, что это посеет раздор между странами Европы, в частности между Германией и Польшей, передает РИА «Новости».
Так, читатель под ником Westfalin отметил, что «Польша хочет забрать западную часть вокруг Лемберга-Львова, а открытая политика Польши и пользуется большой популярностью у населения».
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» – сыронизировал Anders A.
Другой пользователь под ником Marc Mu подчеркнул, что такое решение противоречит Потсдамскому соглашению, а в случае, если бы Польша забрала большую часть Западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, в частности Лемберг-Львов.
«Да ничего теперь не остается, кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...» – заключил Dirk D.
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что еще до начала СВО, с начала марта 2022 года, за ним охотилась Служба безопасности Украины (СБУ).
Врио главы региона сказал, что помнит все произошедшее. Человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги». Сальдо сказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно, передает РИА «Новости».
Сальдо рассказал, что находился в абсолютно нормальной физической форме. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней.
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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В Польше возмутились поведением украинских беженок
TOK FM: В польском Люблине возмущены проблемами с алкоголизмом в семьях украинских беженцев
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Соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, сообщает радиостанция TOK FM.
По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время соцработники получают больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем, а также о том, что дети остаются без надзора или голодными, передает РИА «Новости».
Рабчевская отметила, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин, которые могут прийти в бассейн с годовалым ребенком, «имея в организме три промилле алкоголя».
Также координатор добавила, что есть случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь.
«С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно», – рассказала она.
По словам Рабчевской, женщины не понимают, что страшного в избиении детей, например, в одной пощечине нет ничего страшного.
Кроме того, соцработник рассказала, что некоторые украинки «не до конца понимают», что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения вообще является преступлением, за которое они должны нести уголовную ответственность.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Военкоры показали горящий после ракетного удара НПЗ под Харьковом
После ракетного удара в Харьковской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают российские военкоры, публикуя видео с места событий.
В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» уточняется, что пожар начался на Утковском НПЗ.
Местные власти, подконтрольные киевскому режиму, сообщают, что на предприятии начался пожар. При этом они не уточняют, что поражен объект топливной инфраструктуры, сообщают военкоры.
17 мая Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.
Спецпредставитель Китая призвал ЕС сохранить новые регионы в составе России
WSJ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своей поездки в Европу призвал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России, пишут американские СМИ.
По сведениям The Wall Street Journal, представитель Китая передал Западу четкое послание о том, что американские союзники в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать прекращения огня на Украине, оставив России занимаемые ею в настоящее время территории.
Европейские чиновники сообщили американскому изданию, что Ли Хуэй предложил Европе расценивать Китай как экономическую альтернативу США. Кроме того, он призвал действовать быстро, чтобы закончить украинский конфликт и предотвратить его распространение, передает ТАСС.
В ЕС отметили, что не поддерживают заморозку конфликта, и заявили представителю Китая, что отделить Европу от США «невозможно». Они заверили также, что Европа не станет отказываться от поддержки Киева.
Между тем в пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Власти Китая ранее заявляли, что суть украинского кризиса заключается «в большом взрыве противоречий» в управлении безопасностью в Европе.
Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
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Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.
По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения
Рогов: ВСУ намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
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ВСУ наносят удары в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, противник продолжает активную подготовку к контрнаступлению, для этого теперь в ход идут ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Бердянск.
«Основная цель ударов ВСУ в Бердянске – это тылы. Противник бьет по логистическим центрам, транспортным узлам, складам с продовольствием и другим жизненно важным объектам. То есть они пытаются показать, что безопасных мест в Запорожской области нет, посеять панику», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Одновременно с этим очевидно желание противника разведать и уничтожить наши военные объекты, в преддверии своего наступления. В том, что оно будет на Запорожском направлении, сомнений нет. Также активно запускаются фейки для реализации информационно-психологических операций. В частности, в Сети распространяется видео с якобы последствиями попадания ракеты ВСУ по Бердянску, хотя на самом деле снято совершенно в другом регионе России и не сегодня», – отметил собеседник.
«Помимо обстрелов самого Бердянска, также были удары по Васильевке, Токмаку, Пологам и другим крупным населенных пунктам вблизи ЛБС. Наша система ПВО постоянно работает и достаточно хорошо справляется со своими задачами. Причем ВСУ ведут обстрелы как из РСЗО западного образца, например HIMARS, так и из «Градов», «Ураганов», а также из ствольной артиллерии», – рассказал он.
«К счастью, часть людей из прифронтовых населенных пунктов мы вывезли в рамках добровольного перемещения. Однако есть и те, кто достаточно легкомысленно относится к собственной жизни, отказываясь от временного переезда. Отмечу также, что в последнее время противник несколько изменил свою тактику. Вместо разведки боем, которая регулярно завершалась потерями 50-70 человек с их стороны, ВСУ осуществляют попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами в количестве до пяти-семи человек, но они также уничтожаются. Наибольшую активность мы фиксируем на участке от Васильевки до Полог», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил представитель оперативных служб России. Он отметил, что взрывы были «на окраине города». Как сообщает РИА «Новости», минувшей ночью ВСУ также нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
В воскресенье вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых – Storm Shadow, три – ложные цели, из них шесть ракет были перехвачены. Одна ракета упала на окраине города, разрушив столовую, пострадавших нет.
В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети с родителями, пожилые люди и некоторые другие категории граждан будут перемещены вглубь Запорожской области из районов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы данных населенных пунктов со стороны ВСУ. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.
Россия заявила протест США из-за высказываний помощника Байдена про удары по Крыму
МИД: Посольству США заявлен протест из-за высказываний помощника Байдена Салливана про удары ВСУ по Крыму
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Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве, вызванным в МИД России в пятницу, заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В заявлении МИД России, опубликованном в Telegram, говорится, что уверения американских официальных лиц о том, что США якобы не поощряют подобные атаки на Россию, являются лживыми и лицемерными, особенно с учетом поставок Украине вооружений от Пентагона, которое впоследствии используется украинскими боевиками для терактов на территории нашей страны.
Россия акцентировала, что США давно стали стороной украинского конфликта, их враждебные действия ввергли двусторонние отношения в глубокий и опасный кризис.
Любые формы агрессии против России, подчеркивает МИД, будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор.
Салливан ранее заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму.
Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США.