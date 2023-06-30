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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
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Обсуждение: 17 комментариев

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    Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

    Украина готовит провокации к саммиту НАТО
    		  
    30 июня 2023, 09:00
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Евгений Поздняков

    Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в рамках саммита в Вильнюсе получит «сильный сигнал поддержки» от альянса. Он также подчеркнул, что в настоящий момент организации необходимо сосредоточиться на оказании военной помощи ВСУ, в противном случае «вопрос о членстве страны не придется обсуждать никогда».

    Грядущая встреча лидеров стран – участниц НАТО наверняка разделит текущий конфликт на «до» и «после». Не для России, но для Запада. В рамках саммита будет затрагиваться вопрос о предоставлении Украине необходимых вооружений. Разумеется, «трансатлантическую щедрость» необходимо подкреплять реальными результатами на поле боя, с чем у ВСУ в настоящий момент большие проблемы.

    В связи с этим руководство Украины, вероятно, в ближайшее время будет вынуждено нарастить текущие темпы атак и провокаций самого разного характера: от ударов по Запорожской АЭС до ударов по эмоциям россиян. На каких направлениях стоит ожидать наибольших проблем?

    Ядерная безопасность

    Недавно Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Ядерная истерия докатилась и до США. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию о том, что применение РФ атомного оружия нужно расценивать как атаку на НАТО.

    Сенатор Константин Долгов призвал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, заявления президента Украины могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.

    Косвенно о подобных планах противника свидетельствует и проведение учений на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Как сообщает РИА «Новости», в настоящий момент данные мероприятия проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях, а также на контролируемых ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а Минздрав Украины говорит, что жителям Киева возможный взрыв на АЭС ничем не угрожает.

    «Нагнетание ядерной истерики – самое опасное, к чему могут прибегнуть украинские власти в преддверии саммита НАТО.

    Проблема заключается в том, что действия в данной сфере могут принести офису Зеленскому наиболее значительный эффект как в военном, так и в информационном плане. Мы уже видим попытки организации диверсии на ЗАЭС», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Фактически опасность нанесения ударов по атомной станции велика как никогда раньше. Не исключаю, что ВСУ могут прибегнуть и к использованию «грязной бомбы». Украина располагает необходимыми для создания такого оружия материалами на Ровенской АЭС. Недавно появлялась информация о том, что компоненты были перевезены в Чернобыль», – отмечает эксперт.

    «Замысел прост: нанести удар по одному из русскоязычных районов страны, чтобы обвинить в собственных преступлениях Москву. С точки зрения информационного потенциала подобный ход выглядит куда более выгодным, чем, допустим, обстрелы линий электропередач других АЭС с целью перегрузить наши атомные станции. Хотя и этот сценарий исключать нельзя», – акцентирует собеседник.

    Критическая инфраструктура

    Утром 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, в результате чего было повреждено дорожное покрытие двух важных объектов логистики. И хотя Россия прилагает максимум усилий для защиты сухопутного коридора в Крым, противник может ударить по «слабым местам» вновь.

    «Накануне саммита в Вильнюсе стоит ожидать активизации ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры. Тем не менее они будут носить и военный характер. Наиболее вероятны атаки по Чонгарскому и Крымскому мостам. Кроме того, они будут вести огонь по железнодорожным путям в Черноземье, чтобы разорвать логистические цепочки ВС РФ», – считает Кнутов.

    «В этом плане действия ВСУ будут носить «показательный» характер. Им необходимо отчитаться перед западными странами, что оружие в страну поступает не зря: им умеют пользоваться и даже достигают определенных успехов. Понятное дело, что на саммите НАТО подобные действия будут представлены в рамках новых запросов ВСУ», – отмечает эксперт.

    Рейды диверсантов

    В мае украинские ДРГ предприняли попытки захвата нескольких приграничных сел в Белгородской области. Тогда в результате атаки на Грайворонский округ в регионе был введен режим контртеррористической операции. Как отмечали российские эксперты, подобным образом ВСУ пытались перехватить информационную повестку в связи с потерей Артемовска.

    При этом диверсанты до сих пор не оставляют попыток продвижения в тыл России. Так, 27 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений успешно обстреляли артиллерией ДРГ противника. Вероятно, в ближайшем будущем нас может ожидать усиление рейдов со стороны противника и так называемых операций под чужим флагом.

    «Диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются прорваться в районе Белгородской области. Тем не менее угроза была своевременно купирована подразделениями спецназа «Запад» и «Ахмат». Мы тщательно следим за действиями противника по данному направлению и при необходимости подключаем к работе артиллерию», – акцентирует Кнутов.

    Другие приграничные области также находятся в зоне риска, особенно это касается Курской и Брянской областей. В этой связи, как считает эксперт, особое внимание надо уделить тем участкам границы, где противник может накапливать силы. Речь идет о Сумском и Черниговском направлениях.

    Атаки дронов

    В июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение.

    По мнению экспертов, нападение носило в первую очередь психологический характер, призванный перебить неудачи текущего контрнаступления. Учитывая, что до этого ВСУ предпринимали попытку атаки на Москву и даже обстреляли Кремль, Украина осознанно встала на путь «беспилотного террора», который в преддверии саммита НАТО может приобрести качественно иную форму.

    «Использование беспилотников для поражения значимых целей противник успешно практикует на протяжении длительного периода времени. Сейчас поступает информация, что ВСУ направят еще больше БПЛА. Эти действия относительно бессмысленны в военном плане, но дают ощутимые результаты с точки зрения разжигания паники в крупных городах», – размышляет Кнутов.

    «Кроме того, в преддверии саммита в Вильнюсе противник может увеличить количество атак с помощью данных аппаратов по Крыму. Думаю, мы столкнемся с комбинированной работой БПЛА и морских беспилотников, которые до этого безуспешно применялись в рамках нападений на корабли, задействованные в рамках зерновой сделки», – подчеркивает собеседник.

    Информационно-психологические операции

    За последний месяц число информационных атак, предпринятых противником в отношении России, заметно увеличилось. Несмотря на то, что руководство Украины в данном вопросе исповедует принцип «не качеством, так количеством», потенциал психологического воздействия ВСУ на западное и российское общество нельзя недооценивать.

    Кроме того, в канун саммита НАТО у офиса Зеленского и ГУР МО Украины появляется небывалый соблазн «нарисовать» для себя побед «побольше, да покрупнее», считают эксперты. В связи с этим стоит ожидать еще большего обострения ситуации на фронте информационной войны.

    «Разумеется, перед украинским руководством стоит задача создания выгодного информационного поля. Страны НАТО необходимо убедить в том, что ВСУ держат ситуацию под контролем. Именно поэтому противник пытается превратить скромные достижения в грандиозные победы. В частности, это особенно заметно по освещению событий в районе Антоновского моста», – акцентирует Кнутов.

    «Фактически столкновения ведутся лишь на одном из островов. Тем не менее СМИ противника пытаются выставить происходящие события как военную катастрофу для России. В этом плане офису Зеленского достаточно удачно подвернулась попытка военного мятежа Пригожина», – считает собеседник.

    «Также ведется активная информационная работа с целью выставить руководство России в невыгодном свете. Им подпевают западные СМИ, рисуя образ «неустойчивой» Москвы. Разумеется, подобные действия необходимо пресекать, в том числе за счет качественной работы отечественных СМИ», – резюмирует Кнутов.

     
     
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